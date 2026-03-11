Cho kẹo dẻo vào tủ đông: Trào lưu ăn vặt thú vị của giới trẻ Hàn Quốc

Khi cơn sốt xung quanh "Dujjonku," hay bánh quy dẻo Dubai, bắt đầu lắng xuống, người dùng mạng xã hội Hàn Quốc đang chuyển sang một xu hướng ăn vặt gây sốt mới được gọi là "jelly eolmeok," hay kẹo dẻo đông lạnh.

Trào lưu này chỉ đơn giản là đặt những viên kẹo dẻo mua ở cửa hàng vào tủ đông cho cứng rồi ăn. Tuy nhiên, dù rất đơn giản, cách ăn này đã nhanh chóng trở nên phổ biến và được ưa thích. Tiếng "giòn tan" của kẹo dẻo đông lạnh đã trở thành một hiện tượng lan truyền trên Instagram, YouTube và X (trước đây là Twitter).

Những người thử nghiệm trào lưu này cho biết họ bị hấp dẫn bởi âm thanh và cảm giác của những viên kẹo dẻo khi chúng vỡ vụn dưới hàm răng mình.

Và khi xu hướng này đã phát triển trên mạng xã hội, người dùng thậm chí còn chia sẻ các mẹo về lựa chọn thương hiệu và thời gian đông lạnh lý tưởng. Theo đó, những viên kẹo đạt độ lý tưởng là khi có lớp vỏ ngoài cứng và phần bên trong vẫn hơi mềm.

Người dùng mạng xã hội cũng thường xuyên tranh luận về sự khác biệt về kết cấu giữa việc làm đông lạnh kẹo dẻo trong bốn giờ so với tám giờ.

Dữ liệu tìm kiếm cho thấy độ quan tâm đối với trào lưu này đang tăng vọt. Theo chỉ số xu hướng tìm kiếm của Naver DataLab, các truy vấn liên quan đến việc đông lạnh kẹo dẻo vẫn ở mức dưới 10 cho đến cuối tháng 1. Tuy nhiên, chỉ số này đã vượt qua 20 vào đầu tháng 2 trước khi tăng vọt lên đỉnh điểm 100 vào ngày 17/ 2.

Sự thay đổi này đánh dấu sự chuyển đổi từ việc mua một sản phẩm sang việc trải nghiệm một sản phẩm.

Trong trào lưu ăn vặt kiểu mới này, giá trị của món ăn không còn nằm ở thương hiệu hay thành phần, mà ở khả năng tạo ra tiếng giòn tan hoàn hảo trước ống kính cho khán giả là người dùng mạng toàn cầu.

Những trải nghiệm ăn vặt kiểu này cũng không còn quá mới lạ tại Việt Nam. Mới đây, trên các diễn đàn, mạng xã hội tại Việt Nam cũng lan truyền cách ăn sữa chua với bánh quy mang lại cảm giác rất thích thú.

Theo các mô tả trên mạng xã hội, việc kết hợp giữa bánh với sữa chua sẽ tạo thành một món bánh lạnh dễ làm, không cần lò nướng, với hương vị đậm đà, béo ngậy và tan ngay trong miệng.

Chỉ cần xếp xen kẽ 1 lớp bánh - 1 lớp sữa chua, để trong tủ lạnh qua đêm, bạn sẽ có món tráng miệng hấp dẫn. Món ăn này nổi tiếng vì cách làm siêu dễ, bắt mắt và hương vị thơm ngon, phù hợp cho các buổi tiệc hoặc ăn vặt.

Nhiều người dùng mạng thậm chí còn cho rằng món sữa chua này ăn ngon không kém các loại bánh lạnh nổi tiếng khác như tiramisu, cheesecake, mousse.

Cách thực hiện đơn giản: Nguyên liệu: Bánh quy càphê (Coffee Joy) hoặc bánh quy thông thường (Cosy), sữa chua TH kem ngậy, có thể thêm bột ca cao hoặc sôcôla chip để trang trí. Cách làm: Xếp bánh quy xuống đáy hộp/khuôn, phết 1 lớp sữa chua TH lên trên với độ dày khoảng 0,5cm, lặp lại các lớp cho đến khi hết. Làm lạnh: Để tủ lạnh từ 1 tiếng đến qua đêm cho bánh mềm và hòa quyện vị. Khi ăn có thể rắc thêm bột ca cao để tăng hương vị và độ sang trọng.

