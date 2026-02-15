Multimedia

Các món ăn đặc trưng trong mâm cỗ Tết của người Việt

Mâm cỗ Tết miền Bắc hài hòa giữa những món nước và món khô, giữa thịt và rau; mâm cỗ Tết miền Trung cầu kỳ và tỉ mỉ, còn mâm cỗ Tết miền Nam tuy chế biến đơn giản nhưng cực kỳ ngon miệng.

