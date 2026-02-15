Thủ tướng động viên lực lượng bảo đảm vệ sinh môi trường ở Hà Nội

Thủ tướng biểu dương Thành phố Hà Nội, nhất là lực lượng trực tiếp làm vệ sinh môi trường, nỗ lực góp phần để môi trường Thủ đô ngày càng được cải thiện, đón năm mới Bính Ngọ 2026 sáng-xanh-sạch-đẹp.

Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân, cả nước hối hả đón chào Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Bính Ngọ 2026, sáng 15/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra, thăm hỏi, động viên công nhân, người lao đang trực tiếp làm vệ sinh môi trường tại Thủ đô Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến trực tiếp kiểm tra, thăm hỏi, động viên công nhân môi trường đô thị đang làm vệ sinh môi trường ở các khu vực: vườn hoa Lê Trực; ngõ Yên Thế, phố Nguyễn Thái Học; khu vực ga Hà Nội; khu vực rạp Xiếc Trung ương và công viên Thống Nhất, đường Trần Nhân Tông.

Chứng kiến trên mọi đường phố đi qua và các khu vực dừng chân đều sạch đẹp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương Thành phố Hà Nội, nhất là lực lượng trực tiếp làm vệ sinh môi trường, đã nỗ lực góp phần để môi trường Thủ đô ngày càng được cải thiện, đón năm mới Bính Ngọ 2026 trong không gian sáng-xanh-sạch-đẹp./.