Phường rộng nhất Hải Phòng hướng về ngày hội lớn

Phường Nguyễn Trãi có đặc thù là diện tích rộng nhất của thành phố Hải Phòng, đang tích cực các công tác chuẩn bị để đảm bảo tiến độ và chu đáo cho ngày bầu cử.

Những ngày này, nhiều tuyến đường chính ở phường Nguyễn Trãi (thành phố Hải Phòng) rực rỡ cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử.

Tổ dân phố Chín Thượng có 251 hộ với khoảng 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 7 dân tộc cùng sinh sống. Sau khi rà soát, khu vực bỏ phiếu số 3 đặt tại nhà văn hóa tổ dân phố xác định có 557 cử tri tham gia bỏ phiếu.

Những ngày qua, người dân thường xuyên đến nhà văn hóa xem danh sách cử tri, tìm hiểu thông tin về cuộc bầu cử./.

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Ngư dân Đà Nẵng đặt trọn niềm tin vào lá phiếu Ngư dân luôn tin tưởng Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp sẽ tiếp tục có những quyết sách thiết thực, giúp ngư dân tự tin vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.