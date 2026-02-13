Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Tại Nghị quyết số 1975/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hà Nhật Lệ kể từ ngày 15/1/2026.

Tại Nghị quyết số 1982/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Vĩnh Thế kể từ ngày 3/2/2026.

Tại Nghị quyết số 1983/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị kể từ ngày 3/2/2026.

Tại Nghị quyết số 1984/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Tuấn kể từ ngày 6/2/2026.

Tại Nghị quyết số 1985/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 6/2/2026./.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và hai Phó Chủ tịch Quốc hội ký ban hành các Nghị quyết về cán bộ, phê chuẩn nhiều chức vụ và bộ tài liệu về kiến thức số, AI.