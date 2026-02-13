Giới học giả Nga đánh giá cao tầm nhìn Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong hai ngày 12-13/2, Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN, Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga, đã tổ chức hội nghị quốc tế "Việt Nam: Những dấu mốc đáng nhớ trong năm 2026,” thu hút rất đông giới học giả nghiên cứu Việt Nam tại Nga cũng như giới học giả Việt Nam để thảo luận, phân tích kỹ lưỡng các kết quả đạt được tại Đại hội lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó soạn thảo và xây dựng các tài liệu tham khảo và tư vấn giải pháp mang tính thực tiễn.

Hội nghị đã thu hút rất đông người tham dự, gần 50 tham luận được trình bày trong khuôn khổ 7 phiên chuyên đề, một phiên thanh niên và một phiên toàn thể.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh hội nghị được tổ chức kịp thời và thu hút được những diễn giả có uy tín nhất, sự tham dự đông đảo của khách mời, cả trực tiếp và trực tuyến, là minh chứng rõ ràng cho sự quan tâm sâu sắc và lòng yêu mến liên tục của giới học giả Nga đối với Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại sứ đã thông báo cô đọng những kết quả nổi bật nhất của Đại hội XIV của Đảng. Đại hội lần này không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn có nhiều khía cạnh đổi mới và đột phá, mở ra giai đoạn lịch sử mới trong sự phát triển của Việt Nam, định hình con đường của đất nước trong bối cảnh toàn cầu đang thay đổi.

Đại hội đã thông qua các mục tiêu phát triển quốc gia cụ thể cho năm 2030 và 2045, đồng thời thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn (100 năm tới).

Trong chính sách đối ngoại, Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ ràng chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế, cùng với quốc phòng và an ninh, là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Lần đầu tiên, các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh việc tăng cường chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế, gắn liền mật thiết với việc đảm bảo an ninh và quốc phòng, như một ưu tiên hàng đầu. Điều này phản ánh một sự chuyển biến mới trong tư duy chiến lược của Đảng.

Đại hội XIV đã tái khẳng định chính sách đối ngoại vững chắc và nhất quán của Việt Nam trên cơ sở độc lập, tự chủ, phát triển hòa bình, hữu nghị và hợp tác, kiên định theo đuổi chính sách quan hệ đa phương và đa dạng, đồng thời tích cực và chủ động hội nhập vào cộng đồng quốc tế.

Chỉ một ngày sau Đại hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm, chúc mừng lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, chúc mừng đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư.

Tổng thống Liên bang Nga khẳng định Nga sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam để tăng cường toàn diện quan hệ song phương vì lợi ích của nhân dân hai nước và đảm bảo ổn định, an ninh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Về phần mình, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi và sẽ tiếp tục coi Nga là một trong những đối tác chiến lược quan trọng và đáng tin cậy nhất. Ông bày tỏ mong muốn mạnh mẽ cùng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với phía Nga trên tinh thần Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Lãnh đạo hai nước bày tỏ sẵn sàng cho một cuộc đối thoại mang tính xây dựng và cởi mở trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau để nâng hợp tác lên một tầm cao mới về chất lượng trong cả các lĩnh vực truyền thống và mới nổi.

Trên cơ sở đó, Đại sứ Đặng Minh Khôi hy vọng và khuyến khích cộng đồng khoa học tiếp tục xây dựng các khuyến nghị chính sách cụ thể nhằm tăng cường và phát triển hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Nga, đóng góp vào sự phát triển và thịnh vượng của đất nước cũng như hạnh phúc của nhân dân hai nước.

Đa số các tham luận tại Hội nghị tập trung vào những điểm mới, nổi bật và có ý nghĩa tác động trong văn kiện Đại hội. Như Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Trung Quốc và châu Á đương đại Sergey Uyanaev nhận xét mục tiêu hệ thống lớn được đặt ra nhằm nâng tầm Việt Nam lên vị thế cường quốc công nghệ cao hàng đầu, đảm bảo sự tự chủ của Việt Nam, dựa trên luận điểm tự cường.

Điều này rất quan trọng trong bối cảnh chính sách đối ngoại mà lãnh đạo Việt Nam đã theo đuổi trong nhiều năm. Đó là vừa bảo đảm tính bền vững của chính sách ngoại giao, trung thành với những nguyên tắc của chính sách, mặt khác, bảo đảm tính linh hoạt. Đại hội XIV cũng đưa ra một chương trình có khả năng đảm bảo một bước nhảy vọt về chất trong phát triển kinh tế.

Giáo sư, Tiến sỹ Vladimir Mazyrin, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN, Viện Hàn lâm Khoa học Nga trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN trong khuôn khổ hội nghị. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Giáo sư, Tiến sỹ Vladimir Mazyrin, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN, Viện Hàn lâm Khoa học Nga, đánh giá hội nghị thu hút sự chú ý cao bất thường so với các hội nghị trước đây. Số diễn giả đăng ký cao gần gấp đôi và nhiều diễn giả tham gia lần đầu. Rõ ràng là đề tài Đại hội XIV đang thu hút sự chú ý của cộng đồng học thuật tại Nga.

Từ góc độ nhà kinh tế học, Tiến sỹ Mazyrin chú ý nhất đến tầm nhìn dài hạn, cách Việt Nam xác định các mục tiêu dài hạn để đưa Việt Nam lên một mức độ phát triển hoàn toàn khác.

Ông chỉ ra rằng nếu Việt Nam đạt đến trình độ của các nước phát triển cao chỉ trong 20 năm, Việt Nam sẽ lọt vào top 20 nền kinh tế toàn cầu theo GDP, khi đó, uy tín và ảnh hưởng của Việt Nam trên thế giới chắc chắn sẽ còn lớn hơn nữa. Một khía cạnh mà theo ông rất đáng chú ý đối với giới nghiên cứu là cách thức Việt Nam duy trì sự cân bằng đối ngoại.

Tiến sỹ lịch sử Anton Bredikhin, Trung tâm “Nga, Trung Quốc, thế giới” Viện HLKH Nga trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN trong khuôn khổ hội nghị. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Tiến sỹ lịch sử Anton Bredikhin, Viện Hàn lâm Khoa học Nga, lạc quan về quan hệ Nga-Việt Nam trong thời gian tới đây. Ông đánh giá việc thực hiện các kết quả của Đại hội XIV sẽ tạo ra bước tiến quan trọng mới đầy hứa hẹn trong quan hệ giữa hai nước. Việt Nam ngày nay đã chọn một chiến lược rõ ràng để trở thành một cường quốc khu vực.

Ông tin tưởng Nga sẽ ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam đóng vai trò dẫn dắt trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và chủ nghĩa khu vực mạnh mẽ. Ông cũng chờ đợi hội nghị này sẽ dẫn đến việc phát triển các phương pháp và giải pháp mới có thể được ứng dụng rộng rãi hơn, kể cả ở cấp chính phủ tại hai nước, đóng góp vào mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga./.

