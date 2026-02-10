Đưa Nghị quyết thành hành động: Để công tác cán bộ là then chốt của then chốt

Trong bài viết “Tiến lên, toàn thắng ắt về ta!," Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ “thật sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh," coi công tác cán bộ là then chốt của then chốt để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đưa yêu cầu đó vào cuộc sống không chỉ dừng lại ở việc quán triệt nhận thức, mà đang được đặt ra bằng những giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể, gắn trách nhiệm với từng cấp, từng cán bộ, đảng viên trong quá trình triển khai hiện nay.

Chủ động thích ứng, tích cực đổi mới đối với đội ngũ cán bộ

Phân tích tinh thần cốt lõi trong bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Chu Thái Thành, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho rằng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh không còn là nhiệm vụ mang tính thường xuyên như trước, mà đã trở thành vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của đất nước trong bối cảnh mới.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Chu Thái Thành, đất nước đang đứng trước vận hội lớn để bước vào kỷ nguyên phát triển mới, song cũng đồng thời đối mặt với nhiều thách thức đan xen từ bối cảnh địa chính trị, kinh tế toàn cầu đến yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong nước.

Trong bối cảnh đó, nếu không có một đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, đủ bản lĩnh để tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng thì những định hướng đúng đắn khó có thể chuyển hóa thành kết quả cụ thể.

“Trí tuệ” của cán bộ không chỉ được đo bằng bằng cấp hay kiến thức lý thuyết, mà quan trọng hơn là khả năng nắm bắt quy luật khách quan, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn quản lý, điều hành. Trí tuệ đó phải thể hiện ở tư duy mở, tầm nhìn dài hạn, khả năng dự báo và thích ứng linh hoạt trước những biến động nhanh chóng của tình hình trong nước và quốc tế."

Cùng với trí tuệ, “bản lĩnh” của cán bộ, theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Chu Thái Thành, chính là sự kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, được kiểm chứng qua hành động cụ thể. Bản lĩnh không nằm ở lời nói, mà thể hiện ở việc dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không dao động trước cám dỗ vật chất hay sức ép của các nhóm lợi ích.

Quang cảnh hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tại điểm cầu chính Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, chiều 7/2. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Chu Thái Thành đề xuất đổi mới công tác đánh giá và sàng lọc cán bộ theo hướng thực chất, lấy sản phẩm công việc và kết quả thực tiễn làm thước đo. Tinh thần “có vào, có ra, có lên, có xuống” cần được thực hiện nghiêm túc, qua đó tạo động lực cho những cán bộ có năng lực, tâm huyết cống hiến, đồng thời sàng lọc những trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Khi hệ thống chính trị tạo ra được một “hành lang an toàn” đủ rõ ràng, cán bộ sẽ yên tâm đổi mới, dám thí điểm cái mới vì lợi ích chung, góp phần khắc phục tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm vẫn còn tồn tại ở một bộ phận cán bộ hiện nay.

Cầu nối trực tiếp đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Ông Phạm Tiến Vinh, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 20, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội cho rằng những yêu cầu lớn về xây dựng đội ngũ cán bộ chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được cụ thể hóa ngay từ từng chi bộ, từng việc làm cụ thể gắn với đời sống nhân dân.

Theo ông Phạm Tiến Vinh, Bí thư chi bộ là cấp trực tiếp biến Nghị quyết của Đảng thành hành động hằng ngày, đồng thời là nơi kiểm chứng rõ nhất hiệu quả của chủ trương, đường lối.

Vai trò của Bí thư chi bộ, trước hết thể hiện ở trách nhiệm nêu gương và tinh thần dám chịu trách nhiệm. Từ thực tiễn công tác, ông Phạm Tiến Vinh cho rằng, nếu người đứng đầu chi bộ chưa thực sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, thì nghị quyết dù đúng, dù trúng cũng khó đi vào cuộc sống. Ngược lại, khi Bí thư chi bộ chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, dám lựa chọn những vấn đề khó, việc mới để tập trung giải quyết, tinh thần hành động sẽ lan tỏa trong toàn chi bộ.

Logo Đại hội lần thứ XIV của Đảng tại các nút giao thông trọng điểm và khu vực trung tâm Thủ đô. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Trong thực tiễn sinh hoạt Đảng, chi bộ đã chủ động rà soát lại nội dung sinh hoạt, lựa chọn những vấn đề người dân quan tâm nhất để đưa ra bàn bạc, thay vì sinh hoạt theo lối hành chính, hình thức. Các buổi sinh hoạt không chỉ dừng ở việc quán triệt nghị quyết, mà đi sâu bàn giải pháp tổ chức thực hiện, xác định rõ việc nào cần làm ngay, việc nào cần lộ trình, phân công cụ thể từng đảng viên phụ trách. Kết quả thực hiện nhiệm vụ và mức độ phối hợp của người dân được coi là tiêu chí quan trọng để đánh giá trách nhiệm của đảng viên.

Việc vận động nhân dân tham gia các phong trào ở địa bàn cũng được chi bộ thực hiện theo hướng thiết thực, tránh hình thức. Bí thư chi bộ cùng đảng viên nòng cốt trực tiếp xuống từng nhóm hộ, vận động người dân tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, bảo đảm an toàn phòng cháy. Khi thấy cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu, nhiều hộ dân đã chủ động hưởng ứng, hình thành nề nếp phối hợp tự giác hơn trong sinh hoạt cộng đồng, thay vì phải nhắc nhở nhiều lần như trước.

Từ những việc làm cụ thể ở tổ dân phố như: thăm hỏi người cao tuổi, xây dựng gia đình văn hóa, gần đây nhất là việc quán triệt Nghị quyết tới tổ dân phố thông qua hội nghị trực tiếp/trực tuyến, lồng ghép vào sinh hoạt chi bộ và các buổi họp dân để đảm bảo 100% đảng viên và nhân dân nắm vững, đồng thuận thực hiện, ông Phạm Tiến Vinh khẳng định việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống không bắt đầu từ những việc lớn lao, mà từ cách chi bộ lựa chọn đúng vấn đề, phân công đúng người, làm đến nơi đến chốn.

Những cách làm đó cho thấy Nghị quyết không còn dừng ở quán triệt, mà đã bắt đầu được hiện thực hóa bằng những thay đổi cụ thể trong sinh hoạt cộng đồng dân cư, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và tạo nền tảng cho việc triển khai hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng trong giai đoạn tới./.

Đưa Nghị quyết thành hành động: Cụ thể hoá nguyên tắc "Dân là gốc" của Đảng Nguyên tắc “dân là gốc” sẽ tiếp tục được cụ thể hóa hơn trong xây dựng thể chế, hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện, để củng cố niềm tin của nhân dân, tạo động lực bền vững cho sự phát triển.