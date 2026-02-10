Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tri ân các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 10/2 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; tới thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà riêng.

Cùng đi có Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Khánh Toàn.

Trước thềm Xuân mới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và gia đình mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng và bày tỏ mong muốn nguyên Tổng Bí thư tiếp tục dành sự quan tâm, đóng góp ý kiến tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Nông Đức Mạnh bày tỏ vui mừng trước những thành tựu nổi bật sau 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa diễn ra thành công rất tốt đẹp.

Nguyên Tổng Bí thư nhấn mạnh việc thống nhất ý chí và hành động sẽ là nền tảng cốt lõi để đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào thực tiễn, hiện thực hóa mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tới thăm gia đình cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn thành kính thắp hương tưởng nhớ, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Trong không khí ấm áp của những ngày giáp Tết cổ truyền dân tộc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ân cần thăm hỏi sức khỏe bà Ngô Thị Mận, Phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí chúc gia đình, người thân của cố Tổng Bí thư một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, đạt nhiều thành tích trong công tác, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cũng như cá nhân đồng chí Thường trực Ban Bí thư, nhân dịp đầu Xuân, năm mới, bà Ngô Thị Mận chúc đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các thành viên trong đoàn sức khỏe, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.

