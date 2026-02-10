Bầu cử Quốc hội và HĐND: Phường rộng nhất Hải Phòng hướng về ngày hội lớn

Trong số 114 đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hải Phòng, phường Nguyễn Trãi có đặc thù là diện tích rộng nhất với đa phần diện tích là đồi núi và cư dân sinh sống thưa thớt.

Những ngày này, địa phương đang tích cực chuẩn bị để đảm bảo tiến độ và đẩy mạnh tuyên truyền để đồng bào các dân tộc dành nhiều sự quan tâm đối với ngày bầu cử, hào hứng hướng về ngày hội lớn của đất nước sắp đến.

Địa bàn rộng, dân cư thưa

Còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày 15/3, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những tuyến đường chính dẫn về trụ sở phường Nguyễn Trãi và một số tổ dân phố đã được trang trí hồng kỳ, cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng nhiều băng rôn, khẩu hiệu chào mừng.

Phường Nguyễn Trãi có diện tích tự nhiên 76,28km2 và dân số trên 16.000 người với 17 dân tộc anh em cùng sinh sống. Đây là địa phương giàu bản sắc văn hóa, có dư địa phát triển về du lịch tâm linh, du lịch sinh thái và phát triển kinh tế nông-lâm nghiệp.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lê Văn Khoa cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban bầu cử quốc gia và thành phố Hải Phòng, Ủy ban bầu cử phường đã sớm được thành lập và ban hành kế hoạch, thành lập các tiểu ban để chỉ đạo công tác bầu cử xuyên suốt từ cấp phường đến các tổ dân phố.

Số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu 15 đại biểu. Ủy ban bầu cử phường Nguyễn Trãi đã tiếp nhận 27 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.

Các hồ sơ đều đầy đủ, hợp lệ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nguyễn Trãi đã tiến hành đầy đủ các bước theo đúng quy trình.

Phường Nguyễn Trãi có 23 tổ bầu cử, trong đó 20 tổ bầu cử đặt khu vực bỏ phiếu tại các nhà văn hóa và tổ bầu cử tại các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn. Theo ông Lê Văn Khoa, đối với các tổ bầu cử tại các nhà văn hóa, Ủy ban bầu cử phường đã giao các tiểu ban kiểm tra cơ sở vật chất khu vực bỏ phiếu.

Nhiều ngày qua, nhà văn hóa tổ dân phố Chín Thượng, phường Nguyễn Trãi thường xuyên có người dân lui tới để xem danh sách cử tri được niêm yết ở đây. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Đến nay, các tổ bầu cử đặt địa điểm tại các nhà văn hóa có cơ sở vật chất rất đảm bảo. Việc trang trí khánh tiết được giao cho tiểu ban tuyên truyền chuẩn bị để đảm bảo theo đúng quy định của Ủy ban Bầu cử quốc gia và Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo phường Nguyễn Trãi, trong công tác chuẩn bị bầu cử, địa phương cũng gặp một số khó khăn. Đây là địa bàn rộng nhất của thành phố Hải Phòng. Có những tổ bầu cử xa trung tâm hàng chục km.

Một số hộ dân ở trong những khu rừng rất sâu nên việc đi lại, tham gia bầu cử, nắm bắt các thông tin tuyên truyền cũng hạn chế. Để khắc phục khó khăn này, Ủy ban Bầu cử của phường đã giao cho các tổ và ban bầu cử chuẩn bị loa di động để đi đến các ngõ xóm và những nơi nhân dân ở xa mà hệ thống truyền thanh của phường chưa đến được tận nơi. Mục tiêu để tất cả nhân dân và cử tri đều nắm được thông tin nội dung tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Với hơn 60% diện tích là đồi núi, việc thành lập 23 khu vực bỏ phiếu đảm bảo thuận tiện cho cử tri. Theo đó, các tổ dân phố gần nhau được gộp vào cùng một khu vực bỏ phiếu và vẫn đảm bảo xa nhất từ nhà cử tri đến nơi bỏ phiếu chỉ khoảng 2-3km.

Mặc dù khó khăn là địa bàn trải rộng nhưng theo ông Nguyễn Hữu Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nguyễn Trãi, phường cũng có điểm thuận lợi là bà con nhân dân luôn chấp hành tốt các đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước.

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã họp, triển khai công tác bầu cử tới các ban, ngành, đoàn thể để tuyên truyền vận động nhân dân nói chung và vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia bầu cử vào ngày 15/3; tuyên truyền đến Ban công tác mặt trận các tổ dân phố tích cực các phát động phong trào treo cờ Tổ quốc, các mô hình, phong trào dọn vệ sinh môi trường... để chào mừng ngày bầu cử.

Chia sẻ về tiến độ công việc, ông Nguyễn Hữu Bình cho biết sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, phường đã triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu ứng cử Hội đồng Nhân dân phường. Đến 15 giờ ngày 8/2 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri.

Hào hứng hướng về ngày hội lớn

Nhiều ngày qua, nhà văn hóa tổ dân phố Chín Thượng, phường Nguyễn Trãi thường xuyên có người dân lui tới để xem danh sách cử tri được niêm yết ở đây.

Tổ dân phố Chín Thượng hiện có 251 hộ dân. Theo rà soát, tổ dân phố có 636 cử tri, sau khi thống kê những người làm ăn xa, hiện nay đã xác định được 557 cử tri sẽ đi bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3 đặt tại nhà văn hóa.

Tổ dân phố Chín Thượng, phường Nguyễn Trãi có 636 cử tri, sau khi thống kê những người làm ăn xa, hiện nay đã xác định được 557 cử tri sẽ đi bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3 đặt tại nhà văn hóa. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Bà Diệp Hồng Vui, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Chín Thượng cho biết: “Tổ dân phố có khoảng 86% là người dân tộc thiểu số với 7 dân tộc anh em sinh sống. Đồng bào dân tộc thiểu số bây giờ có nhiều thông tin nên nhân dân nắm bắt và hiểu biết tình hình xã hội khá hơn trước nhiều. Nhân dân rất hồ hởi và phấn khởi trong những ngày này. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân để ngày bầu cử thực sự là ngày hội tại địa phương.”

Cũng như nhiều hội viên Chi hội Người cao tuổi của tổ dân phố, trong những ngày địa phương tập trung chuẩn bị cho ngày bầu cử sắp đến, ông Trương Văn Nam, sinh năm 1945 là người dân tộc Sán Dìu, năm nay đã bước sang tuổi 81, dành thời gian tìm hiểu và quan tâm đến các thời điểm của cuộc bầu cử.

Theo ông Trương Văn Nam, thời gian qua, Chi hội Người cao tuổi của tổ dân phố đã tổ chức những cuộc họp để phổ biến cho các hội viên nắm rõ các quyền lợi và trách nhiệm của công dân, tuyên truyền lợi ích của việc tham gia bầu cử để bầu ra cấp lãnh đạo của Nhà nước và của địa phương.

Các hội viên rất phấn khởi và chuẩn bị tinh thần để ngày bầu cử sẽ tập trung đến cùng bỏ phiếu. Nhờ uy tín và nắm chắc tình hình thực tiễn ở địa phương, hiểu rõ phong tục tập quán nên những cử tri cao tuổi như ông Nam còn là người có tiếng nói trong việc vận động con cháu trong gia đình dành sự quan tâm nghiêm túc tới ngày bầu cử.

Gia đình ông Nam có 10 người con. Trong số đó, nhiều anh chị đang sống ở nhiều nơi. Ông Nam chia sẻ: “Tôi cũng động viên con cháu dù đang sinh sống và làm việc ở đâu cũng phải tích cực hưởng ứng đi bỏ phiếu để bảo đảm quyền và lợi ích của công dân.”

Ngày bầu cử đang đến gần, với sự khẩn trương, tích cực và nghiêm túc của các cấp, các ngành, ý thức, trách nhiệm của các cử tri, ngày bầu cử ở địa phương vùng sâu, vùng xa chắc chắn sẽ diễn ra vui tươi và thành công, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân./.

