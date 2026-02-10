Từng bước hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường

Thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ và tầm nhìn chiến lược dài hạn, Đại hội lần thứ XIV của Đảng không chỉ là sự tiếp nối truyền thống mà còn là bước phát triển mới trong tư duy lãnh đạo, đặt nền tảng cho giai đoạn phát triển đột phá của đất nước.

Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân

Theo bà Nguyễn Thụy Yến Phương, Bí thư Đảng ủy xã Cái Ngang (tỉnh Vĩnh Long), tư tưởng “Dân là gốc” không chỉ là một giá trị truyền thống mà còn là nguyên lý nền tảng trong toàn bộ quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, mọi thắng lợi đều bắt nguồn từ sức mạnh của nhân dân - từ niềm tin, sự ủng hộ, sự đồng lòng và tinh thần cống hiến.

Khẳng định “Dân là gốc” hôm nay đồng nghĩa với mọi chủ trương, chính sách muốn đi vào cuộc sống thì phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân và hướng đến phục vụ nhân dân. Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra là tiếp tục hoàn thiện thể chế để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; mở rộng hơn nữa các kênh dân chủ, bảo đảm tiếng nói và phản hồi của người dân được lắng nghe và phản ánh vào quá trình hoạch định chính sách.

Đội ngũ cán bộ phải thật sự liêm chính, gần dân và hiểu dân, bởi chính họ là những người chuyển hóa đường lối thành hành động cụ thể. Bên cạnh đó, việc chăm lo an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách vùng miền, nâng cao chất lượng dịch vụ công cũng là cách thiết thực để “Dân là gốc” được hiện thực hóa trong đời sống.

Khi người dân cảm nhận rõ sự bảo đảm, đồng hành và chia sẻ từ Nhà nước, thì niềm tin xã hội sẽ được củng cố, đó chính là nền tảng sức mạnh để đất nước phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thụy Yến Phương, Bí thư Đảng ủy xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long

Bà Nguyễn Thụy Yến Phương nhấn mạnh “Dân là gốc” không chỉ là một tư tưởng mang tính lý luận, mà phải trở thành phương châm hành động trong mọi lĩnh vực, được cụ thể hóa thành những cơ chế, chính sách và việc làm thiết thực, qua đó phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Gắn kết khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Nhà giáo Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long cho rằng thực tiễn những năm qua, nguồn nhân lực nước ta đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp ngày càng được nâng lên. Hệ thống giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ từng bước được đổi mới, tiếp cận các chuẩn mực khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, so với yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số quốc gia, vẫn còn những hạn chế như thiếu đội ngũ chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học trình độ cao; chất lượng nguồn nhân lực chưa đồng đều; mối liên kết giữa đào tạo-nghiên cứu-sản xuất, kinh doanh chưa thật sự chặt chẽ; cơ chế thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài còn bất cập.

Do đó Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lương Minh Cừ ủng hộ việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động và các ngành, lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế xanh, trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, vật liệu mới…

Nhà nước tăng cường đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, xem đây là động lực then chốt để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo môi trường làm việc thuận lợi, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh để đội ngũ trí thức yên tâm cống hiến; đồng thời, đẩy mạnh liên kết chặt chẽ giữa 4 nhà (Nhà nước-Nhà trường-Nhà khoa học-Doanh nghiệp) nhằm gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu và nhu cầu thực tiễn của sản xuất, kinh doanh; chú trọng phát triển kỹ năng số, kỹ năng đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp cho người học, hình thành lực lượng lao động có khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi của công nghệ và thị trường.

Nhà giáo Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lương Minh Cừ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lương Minh Cừ tin tưởng nếu triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các giải pháp trên, đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

Kỳ vọng vào hai mục tiêu chiến lược

Đại hội lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen, khi khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng được cụ thể hóa bằng hai dấu mốc chiến lược: Đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lương Minh Cừ, đây không chỉ là mục tiêu về tăng trưởng kinh tế, mà còn là khát vọng xây dựng một Việt Nam phát triển toàn diện, bền vững, giàu bản sắc văn hóa, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đồng tình với yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy xã Cái Ngang Nguyễn Thụy Yến Phương cho rằng Đại hội lần thứ XIV đã xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, đồng thời nhấn mạnh vai trò của khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo như động lực trung tâm. Điều này mở ra không gian rộng lớn cho doanh nghiệp, các ngành công nghiệp mới và nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, khi Việt Nam chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình phát triển bền vững, các dòng vốn FDI chất lượng cao - đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, hạ tầng số, công nghệ sạch - sẽ có xu hướng dịch chuyển vào Việt Nam. Điều này phù hợp với tinh thần Đại hội về việc chuyển từ tăng trưởng dựa vào khai thác tài nguyên sang tăng trưởng dựa vào tri thức, công nghệ và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Ngoài ra, việc hoàn thiện thể chế tạo điều kiện giảm điểm nghẽn là “đột phá của đột phá,” nhất là yêu cầu cải cách mạnh mẽ phương thức quản trị, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực cho phát triển xanh-số-tuần hoàn. Đây là cơ hội quan trọng giúp chính sách đi vào thực tiễn một cách đồng bộ và hiệu quả.

Với những quyết sách đúng đắn, tầm nhìn chiến lược và sự đồng thuận cao của toàn xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đặc biệt tin tưởng và kỳ vọng vào giai đoạn phát triển mới, đất nước bứt phá mạnh mẽ, từng bước hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng./.

