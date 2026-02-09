LHQ chính thức nâng cấp cảnh sát gìn giữ hòa bình Việt Nam lên Cấp độ 3

Theo thông báo của Phòng Cảnh sát, Cục Hoạt động hòa bình Liên hợp quốc (DPO), mới đây, Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1 của Việt Nam (VNFPU1) đã chính thức được phê duyệt nâng từ Cấp độ 2 lên Cấp độ 3 trong Hệ thống sẵn sàng năng lực của Liên hợp quốc (PCRS), qua đó khẳng định bước tiến quan trọng về năng lực, uy tín và cam kết trách nhiệm của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình toàn cầu.

Thành tựu này là niềm tự hào của lực lượng Công an Nhân dân, đồng thời là minh chứng rõ nét cho cam kết lâu dài của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định và hợp tác quốc tế trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động.

Từ góc độ đối ngoại, việc đạt Cấp độ 3 giúp VNFPU1 có vị thế chủ động hơn trong cơ chế phân bổ lực lượng của Liên hợp quốc, mở rộng khả năng được lựa chọn triển khai sớm tới các địa bàn trọng điểm. Qua đó, tiếng nói và kinh nghiệm của Công an Việt Nam tiếp tục được lan tỏa, đóng góp trực tiếp vào ổn định an ninh, củng cố pháp quyền tại các quốc gia tiếp nhận, đồng thời tăng cường hợp tác song phương, đa phương về an ninh.

Việc VNFPU1 đạt Cấp độ 3 không chỉ là kết quả của các tiêu chí kỹ thuật, mà còn mang ý nghĩa chiến lược, khẳng định vai trò ngày càng rõ nét và uy tín của lực lượng Công an Việt Nam trong cấu trúc gìn giữ hòa bình toàn cầu.

Đây là sự ghi nhận của Liên hợp quốc đối với mức độ hoàn thiện toàn diện của đơn vị về tổ chức, quân số, chỉ huy-tham mưu, cũng như năng lực tác nghiệp thực tế thông qua các đợt đánh giá, kiểm tra tại chỗ.

Theo đánh giá của Liên hợp quốc, trang bị, phương tiện kỹ thuật, khả năng tự bảo đảm hậu cần, y tế, thông tin liên lạc và công tác huấn luyện của VNFPU1 đều đạt chuẩn quốc tế, phù hợp với môi trường phái bộ.

Đặc biệt, lực lượng ở Cấp độ 3 đã được huấn luyện đồng bộ theo kịch bản nhiệm vụ, có khả năng phối hợp hiệu quả, xử lý các tình huống phức tạp và tuân thủ nghiêm các nguyên tắc, quy định của Liên hợp quốc.

Về mặt chiến lược, việc đạt PCRS Cấp độ 3 thể hiện cam kết mạnh mẽ và uy tín cao của Việt Nam với tư cách quốc gia cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình. Đây được coi là “bước đệm quan trọng” để đơn vị sẵn sàng cho triển khai thực tế, đồng thời khẳng định tính chuyên nghiệp, kỷ luật và khả năng hội nhập quốc tế của lực lượng Công an nhân dân.

Đối với lực lượng gìn giữ hòa bình của Bộ Công an, thành tựu này phản ánh sự trưởng thành trong tư duy và phương thức tham gia: từ việc hiện diện sang đóng góp thực chất. Đơn vị được xây dựng theo hướng hiện đại, chuẩn hóa quốc tế, chú trọng đồng thời năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị và phẩm chất nhân văn; trong đó, các chương trình huấn luyện ngày càng đề cao kỹ năng giao tiếp cộng đồng, xử lý tình huống nhạy cảm về giới và bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương. Đây là bước triển khai thực hiện ngay Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIV của ngành an ninh và đối ngoại./.

