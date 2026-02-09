Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Tây Ninh

Nhân dịp mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026, chiều 9/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và tặng quà gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tỉnh Tây Ninh; có kết nối đến 96 điểm cầu cấp xã trên địa bàn.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ; Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh các thời kỳ.

Theo Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội và công tác chuẩn bị Tết Bính Ngọ 2026 của tỉnh Tây Ninh, năm 2025, tỉnh đạt và vượt kế hoạch 14/14 chỉ tiêu chủ yếu, tăng trưởng kinh tế đạt 9,52%, đưa quy mô nền kinh tế đứng thứ 10 cả nước; an sinh xã hội được đảm bảo; du lịch tiếp tục tăng trưởng bứt phá; hệ thống chính trị được kiện toàn, ngày càng trong sạch, vững mạnh; giữ vững quốc phòng - an ninh và thực hiện tốt công tác đối ngoại.

Chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để chăm lo Tết cho nhân dân.

Tỉnh đã tập trung rà soát, cân đối nguồn lực, hỗ trợ hơn 268.000 phần quà với kinh phí trên 225 tỷ đồng từ ngân sách để thực hiện công tác chăm lo Tết; tổ chức các Đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm hỏi, động viên, tặng quà cho người nghèo, người có công với cách mạng, gia đình chính sách; thăm các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ sở bảo trợ xã hội, bệnh nhân nghèo, công dân tròn 100 tuổi, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt...

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tăng cường kiểm soát chặt chẽ an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; tập trung triển khai các giải pháp bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn cung đối với các mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho gia đình chính sách và người có công tiêu biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026 - mùa xuân đầu tiên sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phát biểu tại buổi đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Tây Ninh là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, gắn liền với Trung ương Cục miền Nam - một biểu tượng sáng ngời của ý chí kiên cường, tinh thần tự lực, tự cường trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tây Ninh đồng thời là tỉnh biên giới có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ kết nối vùng Đông Nam Bộ năng động với vùng Tây Nam Bộ trù phú, kết nối Việt Nam với Campuchia và khu vực ASEAN.

Nhấn mạnh, năm 2025 khép lại trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh và phức tạp, đặt ra yêu cầu mới đối với năng lực thích ứng và bản lĩnh phát triển của mỗi địa phương, Tổng Bí thư biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời gian qua. Đảng bộ, chính quyền Tây Ninh đã bình tĩnh, chủ động, quyết liệt, không dao động trước khó khăn, không bỏ lỡ thời cơ phát triển.

Tổng Bí thư chỉ rõ những năm từ nay đến 2030 và xa hơn là đến 2045 có ý nghĩa bản lề đối với sự phát triển của đất nước, Tây Ninh có vai trò rất quan trọng, không chỉ đối với sự phát triển của riêng tỉnh, mà còn đối với cả vùng và cả nước.

Tổng Bí thư lưu ý Tây Ninh vừa là phên dậu vững chắc nơi biên cương, vừa là mắt xích chuyển tiếp chiến lược giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ; vừa là địa bàn giữ gìn ổn định, hòa bình, hữu nghị, vừa là không gian phát triển mới về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và kinh tế cửa khẩu, phát triển Tây Ninh mạnh mẽ, bền vững chính là góp phần củng cố thế trận quốc phòng-an ninh, mở rộng không gian phát triển kinh tế phía Nam và tăng cường hội nhập khu vực.

Với tinh thần “hành động thần tốc, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ,” Tổng Bí thư đề nghị, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Tây Ninh cần tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cán bộ là gốc của mọi công việc; phải xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tạo môi trường để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư gợi mở tỉnh cần đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng công nghiệp hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao; phát triển các khu, cụm công nghiệp gắn với logistics; khai thác hiệu quả lợi thế kinh tế cửa khẩu; từng bước hình thành chuỗi giá trị liên kết vùng, kết nối với thị trường Campuchia và ASEAN.

Kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng logistics cần tập trung hoàn thiện. Hạ tầng phải đi trước một bước để mở đường cho phát triển; tiếp tục xây dựng chính quyền số, nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Tổng Bí thư lưu ý, trước mắt, tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; lựa chọn được những đại biểu thật sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử.

Tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác dân vận, thực hiện nhất quán quan điểm “Dân là gốc”; lấy sự hài lòng, ấm no và hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo hiệu quả lãnh đạo, quản lý. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ cuộc sống, từ nhu cầu chính đáng của nhân dân và quay trở lại phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm với đại biểu Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tỉnh cần giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là trên tuyến biên giới; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Mỗi người dân biên giới phải thực sự là chủ thể bảo vệ biên cương, là cầu nối vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư tin tưởng đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn lao và yêu cầu rất cao. Kỷ nguyên mới đòi hỏi tư duy mới, cách làm mới, quyết tâm mới. Với truyền thống “Trung dũng kiên cường,” với bản lĩnh đã được tôi luyện qua lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, biến khát vọng thành hành động, biến mục tiêu thành kết quả cụ thể.

Trong không khí ấm áp của mùa Xuân và niềm vui Đảng ta tròn 96 tuổi, Tổng Bí thư chúc các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cùng toàn thể đồng chí, đồng bào tỉnh Tây Ninh năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Năm mới - quyết tâm mới - thắng lợi mới!

Nhân dịp này, tại điểm cầu chính, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng quà cho Đảng bộ tỉnh Tây Ninh và trao các phần quà động viên gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn./.

