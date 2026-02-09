4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo

Báo cáo chuyên đề: “Đề cương Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991-2031)” do đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngày 7/2/2026 nêu rõ: Tổng kết quá trình 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, quá trình 100 năm chia thành 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên, tương ứng với những bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam, đó là: Kỷ nguyên giành độc lập dân tộc (1930-1945); Kỷ nguyên bảo vệ nền độc lập, kháng chiến chống xâm lược, đấu tranh thống nhất Tổ quốc, bước đầu đi lên chủ nghĩa xã hội (1945-1985); Kỷ nguyên đổi mới, hội nhập, phát triển (1986-2025) và Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc, bắt đầu từ năm 2026./.
10 nhóm nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV
Nhiệm kỳ Đại hội XIV, Đảng xác định mục tiêu cốt lõi: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh."
Giữ gìn bản sắc văn hóa và thúc đẩy tình đoàn kết Việt Nam-Campuchia
Chương trình Xuân Quê hương 2026, một điểm hẹn không gian văn hóa-đối ngoại đầy ý nghĩa, diễn ra dưới sự chủ trì của Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tạo động lực mới cho quan hệ song phương
Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tạo đà cho hợp tác toàn diện, thúc đẩy phát triển kinh tế, chính trị và đối ngoại giữa Việt Nam và Campuchia.
Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Lương Cường tại Xuân Quê hương 2026
TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước tại chương trình Chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2026 với chủ đề "Khát vọng Việt Nam: Hòa Bình, Thịnh vượng."
Chủ tịch nước dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2026
Tối 8/2/2026, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2026 với chủ đề "Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng".
Chủ tịch nước Lương Cường: “Khát vọng Việt Nam” chính là linh hồn của dân tộc
Chủ tịch nước kêu gọi toàn thể đồng bào ta ở trong nước và ngoài nước chung sức, đồng lòng, đem trí tuệ, nguồn lực và tâm huyết của mình đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ
Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, tâm huyết và những đóng góp tích cực của Đại sứ Hà Vĩ và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đối với những tiến triển trong quan hệ song phương.
Bầu cử Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031
Số liệu đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu sẽ được bầu vào Hội đồng nhân dân tại 34 tỉnh, thành phố.
Tổng Bí thư: Kiều bào chung tay xây dựng đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc
Tổng Bí thư nêu rõ cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, là nguồn lực đặc biệt quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới.
Đại tướng Lương Tam Quang thăm, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
Chiều 8/2, Đại tướng Lương Tam Quang đã thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, trao quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, công nhân, người lao động tỉnh Hưng Yên.
Tổng Bí thư gặp mặt Đoàn kiều bào tiêu biểu tham dự Chương trình Xuân Quê hương
Chiều 8/2/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Đoàn kiều bào tiêu biểu tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2026.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà Tết cho đồng bào khó khăn ở Phú Thọ
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến mong muốn các hộ gia đình còn khó khăn tiếp tục nỗ lực vươn lên, cùng với sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và cộng đồng sẽ sớm thoát nghèo bền vững.
Bầu cử Quốc hội: 100% cử tri tín nhiệm những người được giới thiệu ứng cử
Các ý kiến cử tri thống nhất đánh giá các đồng chí Trịnh Văn Quyết, Nguyễn Kim Sơn, Vũ Văn Tiến đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Đà Nẵng: "Không để tâm lý vui Xuân làm sao nhãng nhiệm vụ bầu cử nơi biên giới"
Vượt qua trở ngại địa hình, xã biên giới A Vương (Đà Nẵng) đang nỗ lực chuẩn bị bầu cử. Địa phương quyết tâm không để tâm lý "vui Xuân" làm sao nhãng nhiệm vụ chính trị quan trọng nơi phên dậu.
Đơn vị bầu cử và đại biểu HĐND cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031
Các mốc thời gian và nhiệm vụ trong toàn bộ tiến trình bầu cử đã được xác định cụ thể, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và thống nhất triển khai trên phạm vi cả nước.
Xuân Bính Ngọ 2026: Xuân Quê hương ấm áp trong cộng đồng người Việt tại Mexico
Chương trình “Xuân Quê hương” tại Mexico diễn ra trong không khí đầm ấm, góp phần gắn kết cộng đồng người Việt, giữ gìn bản sắc truyền thống và hướng về quê hương trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử
Việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử là một khâu bắt buộc và có ý nghĩa rất quan trọng trong toàn bộ quy trình hiệp thương.
Campuchia-Việt Nam-Lào: Đồng thuận chính trị điều hướng chiến lược phát triển
Chuyên gia Campuchia nhận định, Campuchia-Việt Nam-Lào đã đạt được sự đồng thuận chính trị hết sức quan trọng cả trong khuôn khổ song phương Campuchia-Việt Nam cũng như khuôn khổ ba bên.
Nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội nữ và dân tộc thiểu số
Các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ được giới thiệu khái quát về Quốc hội, quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội; sự tham gia của phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số tại Quốc hội...
Tinh gọn bộ máy: Phát huy vai trò tuyến đầu của chính quyền địa phương 2 cấp
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, sự thành công của cuộc bầu cử không chỉ là ngày hội của toàn dân mà còn là "phép thử" khẳng định hiệu lực vận hành của bộ máy chính quyền sau tinh gọn.
Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh Quảng Ngãi
Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên, trao tặng 200 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vinh danh tập thể, cá nhân kiều bào tiêu biểu năm 2025
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vinh danh 100 kiều bào tiêu biểu, đại diện cho 6,5 triệu kiều bào trên toàn thế giới.
Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng Tình báo Công an nhân dân
Sáng 8/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng Tình báo Công an nhân dân và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư: Tình báo Công an nhân dân phải có tầm nhìn chiến lược, luôn đi trước một bước
Bối cảnh thế giới hiện nay và yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới đòi hỏi Tình báo Công an nhân dân phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phải có tầm nhìn chiến lược, luôn đi trước một bước.
Nghi lễ dâng hương tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ và đền Ngọc Sơn
Sáng 8/2 (tức ngày 20 tháng chạp), Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng hơn 100 đại biểu kiều bào tiêu biểu thực hiện nghi lễ dâng hương tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ và đền Ngọc Sơn.
Đại tướng Phan Văn Giang chúc Tết các đối tượng chính sách tại Thái Nguyên
Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.
Đại hội XIV của Đảng: Khánh Hòa kỳ vọng về tương lai phát triển xanh
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Khánh Hòa kỳ vọng trở thành trung tâm năng lượng sạch, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển bền vững tại đại hội.
