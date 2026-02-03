Chính trị

Đảng Cộng sản Việt Nam đủ uy tín, năng lực và bản lĩnh lãnh đạo cách mạng

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định không có lực lượng chính trị nào ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam đủ uy tín, năng lực và bản lĩnh lãnh đạo cách mạng với mục tiêu vì Nhân dân. 

vna-potal-dang-cong-san-viet-nam-du-uy-tin-nang-luc-va-ban-linh-lanh-dao-cach-mang-voi-muc-tieu-vi-nhan-dan-8569279.jpg

Trong bài viết “Vững bước dưới cờ Đảng” tháng 2/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Không có lực lượng chính trị nào ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam đủ uy tín, năng lực và bản lĩnh lãnh đạo cách mạng với mục tiêu vì Nhân dân.

Vai trò cầm quyền và lãnh đạo toàn diện của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều làm nên sức mạnh, uy tín của Đảng không chỉ ở những chiến công hiển hách, mà còn ở tinh thần cầu thị, dám nhìn thẳng vào sự thật, dũng cảm nhận khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa.

Nhờ đó, Đảng ta luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn để ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Vững bước dưới cờ Đảng #Tổng Bí thư Tô Lâm
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Đảng ta thật là vĩ đại

Đảng ta thật là vĩ đại

96 năm qua, cả dân tộc ta đã đoàn kết, đồng lòng, dưới lá cờ vinh quang của Đảng, lập nên những chiến công hiển hách và thành tựu diệu kỳ!

Tin cùng chuyên mục

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa III

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa III

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa III là ngày 26/4/1964, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 97,77%; tổng số đại biểu được bầu là 453 đại biểu (trong đó có 87 đại biểu miền Nam lưu nhiệm).

Trải nghiệm chuyên trang Báo Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của VietnamPlus tại đây.

Chuyên trang Tết VietnamPlus: Xuân Bính Ngọ 2026 chuyển mình bằng hành động và kết quả

Mùa Xuân này, Việt Nam đến với tương lai bằng tâm thế đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực, lấy dân làm gốc, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy hành động quyết liệt làm lời cam kết. Tinh thần ““Nói ít - làm nhiều - làm đến cùng””, “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả” không còn là khẩu hiệu, mà đang trở thành phương châm hành động xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở, từ hoạch định chính sách đến thực tiễn đời sống.