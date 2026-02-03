Sáng 3/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 1-3/2.

Trong không khí trang trọng và thắm tình anh em, Chủ tịch nước nhiệt liệt chào mừng đồng chí Đặc phái viên dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Cuba sang thăm Việt Nam ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc thành công tốt đẹp, một cử chỉ chính trị đặc biệt, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó keo sơn, tin cậy giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tại buổi tiếp, đồng chí Đặc phái viên đã trân trọng chuyển thông điệp của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel và các lãnh đạo cấp cao Cuba chúc mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và những thành tựu của Việt Nam gần đây, khẳng định lãnh đạo cấp cao Cuba coi những thắng lợi của Việt Nam là nguồn cổ vũ to lớn đối với Cách mạng Cuba.

Đồng chí Bruno Rodriguez chia sẻ Cuba luôn tự hào có một người bạn, người đồng chí thủy chung như Việt Nam; tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản, Việt Nam sẽ tiếp tục lập nên những kỳ tích mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng chí cũng chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt tới các lãnh đạo Việt Nam nhân dịp 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Gửi lời cảm ơn và thăm hỏi tới lãnh tụ Cách mạng Raúl Castro, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz Canel và các lãnh đạo cấp cao Cuba, Chủ tịch nước nhắc lại lịch sử hào hùng của mối quan hệ hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ Fidel Castro dày công vun đắp; khẳng định mối quan hệ Việt Nam-Cuba là tài sản vô giá, là biểu tượng của thời đại, đã được thử thách qua khói lửa chiến tranh và những biến động của lịch sử.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp hiện nay, việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó Việt Nam-Cuba không chỉ là trách nhiệm của mỗi Đảng, mỗi nước mà còn là nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cộng hòa Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước đánh giá cao thành công của “Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba” kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao (2/12/1960-2/12/2025) với hàng loạt sự kiện lớn, chuyến thăm cấp cao và hoạt động ở tất cả các kênh, các cấp; tin tưởng chuyến thăm của đồng chí Đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ đặc biệt này.

Chia sẻ những khó khăn, thách thức của tình hình Cuba, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam không bao giờ quên sự hỗ trợ của Cuba trong những thời điểm khó khăn trước đây, sẽ luôn ở bên cạnh chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ Cuba trong khả năng của mình, đồng thời đưa quan hệ hợp tác song phương hai nước đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững trên tất cả các lĩnh vực, phát huy cao nhất thế mạnh của cả hai bên để đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước.

Đồng chí Bruno Rodríguez nêu bật sự coi trọng mà Đảng, Nhà nước Cuba luôn dành cho mối quan hệ đặc biệt với Việt Nam; khẳng định Cuba luôn quan tâm thúc đẩy triển khai có hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác giữa Đảng, Nhà nước hai nước, đồng thời, thúc đẩy các hoạt động ngoại giao nhân dân, kết nối địa phương, tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa để làm sâu sắc, đa dạng hóa hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba; mong muốn tiếp tục trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam trên tất cả các kênh, lĩnh vực hợp tác, vì sự phát triển của mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác tại khu vực và trên thế giới.

Hai bên nhất trí triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao, đặc biệt là dự án hợp tác trọng điểm về nông nghiệp, năng lượng tái tạo và công nghệ sinh học, tạo cơ chế thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cuba, qua đó đưa quan hệ kinh tế phát triển tương xứng với mối quan hệ chính trị đặc biệt, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương./.

