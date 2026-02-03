Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VII

Tin cùng chuyên mục
Chủ tịch nước tiếp Đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba
Sáng 3/2/2026, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cộng hòa Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla.
Khởi công dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam
Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam được định hình là công trình văn hóa, lịch sử, là sự kết tinh giữa các yếu tố truyền thống văn hóa nghìn năm văn hiến của dân tộc với yếu tố hiện đại, uy nghiêm.
Khai mạc Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cuối cùng trước Tết Nguyên đán 2026, bàn về dự án điện hạt nhân, luật thủ đô và chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI.
Tổng Bí thư dự Lễ khởi công dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam
Sáng 3/2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ khởi công dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chiếu miễn phí phim chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV
Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị sản xuất phim tổ chức Đợt phim trên phạm vi cả nước từ ngày 3-22/2/2026.
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII là ngày 19/4/1987; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 98,75%; tổng số đại biểu được bầu là 496 đại biểu.
Hội nghị hiệp thương lần 2 đảm bảo đúng quy trình, tiến độ
Hội nghị hiệp thương lần 2 là bước ba của quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Mưa lũ miền Trung 2025 và Chiến dịch ‘Không tiếng súng’
Video clip Mưa lũ miền Trung 2025 và chiến dịch ‘Không tiếng súng’ của phóng viên VietnamPlus là cách kể một câu chuyện đa phương tiện (Multimedia Storytelling), là cuộc hành trình nhìn lại những hình ảnh xúc động và lắng đọng bằng hình ảnh và dữ liệu, để ghi nhớ một giai đoạn đặc biệt – nơi mà giữa hoang tàn, tình người và niềm tin được thắp sáng.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.
Việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm được quy định như thế nào?
Trường hợp phải tổ chức bỏ phiếu sớm cho cử tri thì Ủy ban bầu cử cấp tỉnh có văn bản báo cáo xin ý kiến đồng ý của Hội đồng bầu cử quốc gia.
Các mốc tiến hành Bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
Bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐBHĐND là sự kiện chính trị-pháp lý, là dịp để mỗi người dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ, thể hiện ý chí và trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước.
96 năm Ngày thành lập Đảng: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện các bộ, ngành TW và Hà Nội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.
Đưa Nghị quyết thành hành động: Kết quả rõ nét từ các chiến lược của Đảng
Thực tiễn cho thấy các chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước mỗi khi được cả hệ thống chính trị, toàn xã hội thực hiện với “quyết tâm gấp mười lần và hành động gấp trăm lần” đều thành công vượt bậc.
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VI
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VI là ngày 25/4/1976; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 98,77%; tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 492 đại biểu.
96 năm thành lập Đảng: Đảng Cộng sản Việt Nam - Niềm tin và khát vọng
96 năm qua, Đảng ta đã đi cùng dân tộc. Gian khổ có nhau, vinh quang cùng hưởng. Lịch sử đã chọn Đảng, nhân dân đã tin Đảng. Đảng ta không được phép phụ lòng tin ấy.
Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội
Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là nội dung rất quan trọng trong quá trình triển khai công tác bầu cử.
Trọn niềm tin yêu và tự hào về Đảng
Trải qua các thời kỳ, Đảng ta luôn khẳng định “là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”.
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa V
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa V là ngày 6/4/1975; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 98,26%; tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 424 đại biểu.
Việt Nam và Kazakhstan bắt tay xây dựng hành lang kết nối kinh tế-tài chính
Nối tiếp các hoạt động tại Thụy, từ ngày 2/2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Kazakhstan.
Chiến dịch Quang Trung: Những mái nhà được dựng bằng lòng người
Mỗi viên gạch là một hy vọng. Mỗi mái nhà là một câu chuyện về sự hồi sinh. Video clip của phóng viên VietnamPlus là câu chuyện được kể lại bằng dữ liệu, bằng những hình ảnh khắc nghiệt đến quặn thắt nhưng cũng đầy lắng đọng về những ngày mưa bão lịch sử, để ghi nhớ một giai đoạn đặc biệt – nơi mà giữa hoang tàn, tình người và niềm tin được thắp sáng.
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đại hội XIV đã đề ra những định hướng, mục tiêu chiến lược quan trọng cho giai đoạn sắp tới, đặc biệt là quyết tâm thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm.
Đảng Cộng sản Việt Nam đủ uy tín, năng lực và bản lĩnh lãnh đạo cách mạng
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định không có lực lượng chính trị nào ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam đủ uy tín, năng lực và bản lĩnh lãnh đạo cách mạng với mục tiêu vì Nhân dân.
Hành trình 96 năm của Đảng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu
Trong bài viết “Vững bước dưới cờ Đảng” tháng 2/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định hành trình 96 năm của Đảng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.
Tiếp tục thúc đẩy sâu sắc và thực chất hơn nữa quan hệ Việt-Trung
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc đang ở vào một trong những giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất.
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IV
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IV là ngày 11/4/1971; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 98,88%; tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 420 đại biểu.
Đảng ta thật là vĩ đại
96 năm qua, cả dân tộc ta đã đoàn kết, đồng lòng, dưới lá cờ vinh quang của Đảng, lập nên những chiến công hiển hách và thành tựu diệu kỳ!
96 năm thành lập Đảng: Dân tộc Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam tự chủ chiến lược, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy dân chủ
Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiều tỉnh, thành phố đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thảo luận, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND.
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa III
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa III là ngày 26/4/1964, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 97,77%; tổng số đại biểu được bầu là 453 đại biểu (trong đó có 87 đại biểu miền Nam lưu nhiệm).
Tổng Bí thư Tô Lâm dự tổng kết, trao giải cuộc thi “Vững bước dưới cờ Đảng”
Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao giải A cho 5 tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi.