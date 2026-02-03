Thông tấn xã Việt Nam ra mắt chuyên trang thông tin về bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031

Ứng dụng công nghệ truyền thông hiện đại, chuyên trang được kết nối liên thông với hệ tác nghiệp và hệ quản trị nội dung của tất cả các đơn vị tin nguồn và các toà soạn báo của Thông tấn xã Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), sáng 3/2, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam chính thức ra mắt chuyên trang thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại địa chỉ https://baucuquochoi.vn.

Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng nhiều đại diện bộ ban ngành.

Tích hợp nhiều loại hình báo chí

Chuyên trang thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cung cấp thông tin chính thống, toàn diện, chuẩn xác, kịp thời cả trước, trong và sau cuộc bầu cử đến hệ thống báo chí truyền thông, đông đảo công chúng trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Chuyên trang được tổ chức khoa học, logic, phong phú về nội dung, hiện đại, thân thiện về hình thức; cập nhật diễn tiến của cuộc bầu cử, bảo đảm khách quan, công bằng, dân chủ, đúng quy định pháp luật; phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri, nhân dân cả nước, sự quan tâm của bạn bè quốc tế, hướng về Ngày bầu cử 15/3/2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đến dự buổi lễ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Thông tin được chuyển tải bằng 6 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga và Trung Quốc; với các loại hình thông tin: Văn bản, ảnh, video, tư liệu, đồ họa...

Nội dung chuyên trang bao gồm các phần chính: Chuyên đề, Thời sự, Tư liệu, Đa phương tiện… Điểm mới, đặc sắc là các chuyên đề được trình bày dưới dạng mega story, tích hợp nhiều loại hình báo chí, chú trọng vào những thành tựu, dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực công tác của Quốc hội.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cho hay việc ra mắt Chuyên trang bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là hoạt động thiết thực của Thông tấn xã Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng; thể hiện vai trò, trọng trách của Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan truyền thông chủ lực trong tuyên truyền về sự kiện chính trị trọng đại này của đất nước; đáp ứng nhu cầu thông tin của cử tri; củng cố niềm tự hào, tự tin của nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nhà báo Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Theo nhà báo Vũ Việt Trang, với mạng lưới phóng viên 34 cơ quan thường trú ở tất cả các tỉnh, thành phố trong nước và 30 cơ quan thường trú ở ngoài nước, chuyên trang cập nhật thông tin toàn cảnh về cuộc bầu cử trên khắp địa bàn cả nước. Cùng với đó là các bài phỏng vấn, phản ánh ý kiến, nhận định của các đại biểu Quốc hội, cử tri, nhân dân trong nước, cùng các chuyên gia, học giả, bạn bè quốc tế về ngày hội tổng tuyển cử của Việt Nam.

Các cơ quan báo chí, công chúng trong và ngoài nước có thể dễ dàng theo dõi toàn bộ lịch sử 15 khóa của Quốc hội; công tác chuẩn bị và tiến trình cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với lượng thông tin vô cùng lớn, được sắp xếp logic, kết hợp giữa thông tin tư liệu và thông tin thời sự, thông tin chuyên đề, thuận tiện tiếp cận và tra cứu.

Ứng dụng công nghệ truyền thông hiện đại, chuyên trang được kết nối liên thông với hệ tác nghiệp và hệ quản trị nội dung của tất cả các đơn vị tin nguồn và các toà soạn báo của Thông tấn xã Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương chuyên trang. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Do đó, các sản phẩm của các đơn vị thông tin được tự động tải lên chuyên trang bầu cử một cách nhanh chóng; cập nhật một cách hệ thống, khoa học các hoạt động của Hội đồng bầu cử Quốc gia, các cơ quan bầu cử, công tác chuẩn bị và triển khai bầu cử; các chuyên đề về công tác lập pháp, giám sát tối cao về các vấn đề trọng của đất nước cũng như ý kiến của kiều bào, chuyên gia và bạn bè quốc tế về sự kiện chính trị rất quan trọng này. Đặc biệt, chuyên trang cung cấp hệ thống tư liệu được tổng hợp công phu về 15 khoá Quốc hội Việt Nam.

“Với thiết kế giao diện có tính tương tác cao, trang thông tin về Bầu cử quốc hội sẽ đáp ứng nhu cầu đa dạng của các đối tượng khác nhau. Chúng tôi hy vọng và tin tưởng trang thông tin sẽ là địa chỉ tin cậy để công chúng, và đặc biệt là các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế, có thể dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu, khai thác thông tin,” nhà báo Vũ Việt Trang nêu rõ.

Lan tỏa thông tin chính thống về bầu cử

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Thông tấn xã Việt Nam trong vai trò cơ quan thông tấn quốc gia, đã thực hiện nhiều chuyên trang thông tin đặc biệt nhân các sự kiện lớn của đất nước, trong đó có chuyên trang thông tin đặc biệt về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chúc mừng. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, việc ra mắt trang thông tin bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 một lần nữa khẳng định vai trò của Thông tấn xã Việt Nam - cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; phổ biến thông tin phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng, công chúng ở trong và ngoài nước, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Đức Lợi đề nghị Thông tấn xã Việt Nam cùng giới báo chí cả nước tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; không ngừng đổi mới, sáng tạo, tổ chức thực hiện thật tốt các tuyến thông tin trọng điểm về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong quy trình sản xuất thông tin, cho ra mắt nhiều sản phẩm thông tin đa phương tiện hiện đại, lan tỏa rộng rãi thông tin chính thống về cuộc bầu cử, đồng thời phản ánh trung thực, khách quan tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân cả nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân tin tưởng giao phó./.

Nội dung chuyên trang: Phần Chuyên đề tập trung thông tin về các chức năng, hoạt động nổi bật của Quốc hội, những đổi mới và kết quả đạt được trong công tác lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và ngoại giao nghị viện. Phần Thời sự thông tin cập nhật kịp thời, đầy đủ, chuẩn xác các hoạt động, chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các cơ quan bầu cử, công tác chuẩn bị và triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Trung ương và các địa phương. Phần Tư liệu cung cấp hệ thống tư liệu có tính khái quát cao, được chắt lọc công phu về 16 khóa Quốc hội Việt Nam. Phần Đa phương tiện cung cấp các sản phẩm báo chí đa loại hình như ảnh, đồ họa, video, podcast, longform. Ngoài ra, phần Dành cho báo chí cung cấp miễn phí thông tin các loại hình: Văn bản, ảnh, video, đồ họa... Phần Dữ liệu nhân sự giúp tra cứu thông tin, so sánh dữ liệu nhân sự một cách khoa học và tiện ích.