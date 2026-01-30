Quảng bá hình ảnh Đồng Phú đến với công chúng trong nước và quốc tế

Ngày 29/1, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam và xã Đồng Phú (tỉnh Đồng Nai) đã tổ chức Lễ Ký kết Kế hoạch phối hợp tuyên truyền năm 2026.

Việc ký kết nhằm mục đích đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương; tập trung quảng bá tiềm năng, thế mạnh của xã Đồng Phú tới công chúng trong nước và quốc tế, góp phần thu hút các nguồn lực đầu tư vào địa phương; đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền trên các kênh thông tin đa phương tiện chính thống mà Thông tấn xã Việt Nam đang sở hữu.

Quang cảnh Lễ ký kết. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Cùng đó, tăng cường truyền thông về hình ảnh chính quyền và người dân, làm nổi bật hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đồng Phú trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tháo gỡ các khó khăn, vì lợi ích người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền củng cố niềm tin của người dân địa phương với sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, nâng cao ý thức cộng đồng, gia tăng hiệu lực, hiệu quả triển khai các chính sách an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Phú Hồ Hùng Phi cho biết trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyển đổi số và phát triển bền vững, thì thông tin chính thống, kịp thời, khách quan và nhân văn không chỉ là nhu cầu, mà còn là yêu cầu tất yếu.

Thực tiễn cho thấy, ở cấp cơ sở, nếu công tác tuyên truyền được làm tốt, đúng định hướng, đúng bản chất, sẽ tạo được sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực, những mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Chính vì vậy, việc ký kết và triển khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền với Thông tấn xã Việt Nam không chỉ là một hoạt động mang tính sự kiện, mà là một bước đi chiến lược, thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền.

“Chúng tôi đặc biệt trân trọng vai trò, uy tín và bề dày truyền thống của Thông tấn xã Việt Nam - cơ quan thông tấn quốc gia, luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích, phản ánh trung thực đời sống xã hội, góp phần định hướng dư luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Sự đồng hành của Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam đối với xã Đồng Phú là nguồn động viên to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm để chúng tôi làm tốt hơn công tác cung cấp thông tin, phối hợp chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Phú Hồ Hùng Phi nhấn mạnh.

Ông Hồ Hùng Phi khẳng định: “Ủy ban Nhân dân xã Đồng Phú cam kết sẽ chủ động phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền trên địa bàn. Chúng tôi tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm của đội ngũ những người làm báo cách mạng, mối quan hệ phối hợp giữa hai bên sẽ ngày càng chặt chẽ, thực chất và hiệu quả hơn.”

Cũng tại Lễ ký kết, theo Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam Phan Văn Đông, TTXVN sẽ chủ động định hướng những vấn đề được dư luận quan tâm, nhất là những vấn đề quan trọng, nhạy cảm của địa phương; phản biện kịp thời các thông tin không chính xác gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh địa phương.

Việc đẩy mạnh tuyên truyền làm gia tăng lượng thông tin tích cực của xã Đồng Phú trên các kênh thông tin chính thống góp phần tạo môi trường thuận lợi để địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng.

Nội dung ký kết tập trung tuyên truyền việc xã Đồng Phú đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ-thương mại; thu hút đầu tư; phấn đấu để xã Đồng Phú trở thành trung tâm kinh tế của tỉnh theo lộ trình xây dựng và phát triển xã Đồng Phú đến năm 2030; chú trọng đầu tư cho Văn hoá-Xã hội nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, người Đồng Phú văn minh, thanh lịch, nghĩa tình, “Người Đồng Phú nói lời hay, làm việc tốt,” lan tỏa các phong trào “việc phố việc làng, đất vàng cũng hiến” “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”…

Tuyên truyền kết quả nổi bật trong thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2026 và chương trình kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026; đặc biệt là kết quả của lĩnh vực thu hút đầu tư, thương mại, du lịch; đổi mới cơ cấu nền kinh tế, các vấn đề an sinh xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; nỗ lực và kết quả của xã Đồng Phú trong thực hiện mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh; nỗ lực và kết quả trong tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực; xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo; phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu…

Ngoài ra, giới thiệu, quảng bá những nét đẹp, tiềm năng, thế mạnh của vùng đất và con người Đồng Phú. Đồng thời, phản bác, phản biện các thông tin sai lệch, thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín và sự phát triển của Đồng Phú, cũng như của tỉnh Đồng Nai./.

Đồng Nai: Thông tấn xã Việt Nam phối hợp “Thắp sáng đường quê” ở Đồng Phú Ngày 10/1/2026, Cơ quan Thường trú TTXVN tại tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đội Điện lực Đồng Phú và xã Đoàn Đồng Phú thực hiện Chương trình Thắp sáng đường quê tại thôn Tân Tiến.