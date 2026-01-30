Nhiều sai phạm ở dự án khu dân cư đường Phan Đình Phùng tại Quảng Ngãi

Dự án khu dân cư đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi (nay phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) trước đây được Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi (cũ) làm chủ đầu tư. Sau 15 năm đấu giá thành công nhưng đến nay còn “tồn tại” hàng loạt sai phạm liên quan đến rất nhiều đơn vị và vẫn chưa được khắc phục.

Chưa đầu tư hạ tầng, đã đấu giá

Dự án khu dân cư đường Phan Đình Phùng có quy mô gần 21 ha; trong đó có gần 15,5 ha đất được đưa ra đấu giá. Đây là khu đất có vị trí đắc địa tại thành phố Quảng Ngãi (cũ).

Quy chế đầu tư quy định tại khoản 4 Điều 6 Quyết định số 14/2009/UBND ngày 16/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ: Sau khi khu quy hoạch dân cư được đầu tư xây dựng cơ bản các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, chủ đầu tư lập thủ tục để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Tuy nhiên, trong lúc dự án chưa được đầu tư hạ tầng, mảnh đất “vàng” trên đã được Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi đấu giá sớm. Cụ thể, tháng 9/2010, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Công ty Phát Đạt) trúng đấu giá với số tiền 89,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, việc Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi phê duyệt giá khởi điểm, phương án đấu giá, kết quả đấu giá tại các Quyết định số: 3169 ngày 23/7/2010, 3762 ngày 30/7/2010, 4313 ngày 22/9/2010 là không đúng thẩm quyền đã được quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy chế đấu giá ban hành kèm theo Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 25/3/2009.

Ngoài ra, Sở Xây dựng (cũ) tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho phép chủ đầu tư (Công ty Phát Đạt) thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân khi chưa hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, nước, thoát nước, thu gom rác thải… Theo Kết luận số 149/KL-TTr ngày 11/12/2025, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi (mới) xác định điều này đã vi phạm điểm b khoản 1 Điều 41 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; khoản 17 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ…

Khu vực đất công viên rộng gần 2 ha của Dự án khu dân cư đường Phan Đình Phùng hiện cỏ mọc um tùm, các trang thiết bị phục vụ người dân tập thể dục lắp rất ít, hư hỏng nhiều. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN).

Cũng theo Kết luận số 149/KL-TTr ngày 11/12/2025, các sai phạm trên trách nhiệm thuộc về Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi (cũ) và Công ty Phát Đạt.

Còn nhiều sai phạm khác

Đến năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi mới có Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 27/1/2011 điều chỉnh dự án; trong đó xác định tỉnh không đầu tư hạ tầng đối với khu đất đã đấu giá. Tuy nhiên, 15 năm qua, Công ty Phát Đạt chưa đầu tư xây dựng và bàn giao đầy đủ hạ tầng kỹ thuật cho địa phương để phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân.

Tại khu vực công cộng rộng gần 2 ha với 4 mặt tiền ở các đường Phạm Tuân, Trương Đăng Trinh, Trương Vĩnh Ký và Nguyễn Thái Học, hệ thống cây xanh, vỉa hè, cống thoát nước được thi công không đúng quy hoạch. Hiện cỏ mọc cao hơn người, các trang thiết bị phục vụ người dân tập thể dục lắp rất ít và hư hỏng nhiều.

Khu công viên hiện có 4 sân bóng cỏ nhân tạo, 2 sân quần vợt, 2 sân pickleball. Tuy nhiên, các công trình được mở ra để thu phí không phải để phục vụ người dân.

Trước thực trạng trên, trong 3 năm 2018-2020, Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi (cũ) đã có nhiều văn bản yêu cầu Công ty Phát Đạt khẩn trương thực hiện đầu tư hoàn chỉnh phần diện tích công viên theo quy hoạch đã được phê duyệt, chấm dứt việc khai thác diện tích này vào mục đích kinh doanh… Tuy nhiên, đến nay Công ty Phát Đạt vẫn chưa thực hiện.

“Công viên trồng cây, tạo cảnh quan để người dân hưởng thụ nhưng chủ đầu tư sân bóng đá, quần vợt thu phí để kinh doanh là sai thiết kế,” ông Thái Văn Tưởng, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi khẳng định với phóng viên TTXVN.

Bên cạnh đó, Công ty Phát Đạt chỉ tập trung đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với các khu đất ở để chuyển nhượng cho người dân. Với các khu đất sản xuất kinh doanh, đất thương mại (CC1, CC2, CC4, CC5, CC6, CC7), 15 năm qua không được đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Hiện tại 6 lô đất trên được chủ đầu tư để đất trống, gây lãng phí tài nguyên đất.

Trước thực tế trên, ngày 5/9/2025, Ủy ban nhân dân phường Cẩm Thành có văn bản số 534/UBND-XD khẳng định: “Từ khi trúng đấu giá đến nay (15 năm), các khu đất này vẫn chưa được đầu tư xây dựng để đưa công trình vào khai thác, gây lãng phí đất đai, nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị tại khu vực.”

Bên cạnh các sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi còn chỉ ra hàng loạt sai phạm khác của dự án như các hạng mục vườn hoa cây xanh, phòng cháy chữa cháy, đường giao thông chưa được đầu tư hoàn chỉnh.

Hệ thống thoát nước, Công ty Phát Đạt chưa lắp đặt “phay ngăn mùi” tại các hố thu nước; chưa thực hiện xây dựng vị trí bãi đỗ xe như thiết kế quy hoạch được duyệt, chưa bàn giao hệ thống phòng cháy chữa cháy cho cơ quan có thẩm quyền quản lý… trách nhiệm các sai phạm trên thuộc Công ty Phát Đạt.

Phóng viên TTXVN sẽ tiếp tục thông tin về sự việc./.

