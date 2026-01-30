Khởi tố đối tượng điều khiển môtô gây tai nạn, có nồng độ cồn trong máu

Ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Thanh (sinh năm 1992, trú tại phường Kim Long, thành phố Huế) về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.”

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 20/9/2025, sau khi sử dụng rượu bia, Phan Văn Thanh điều khiển xe môtô lưu thông trên đường Văn Thánh theo hướng từ chùa Thiên Mụ, phường Kim Long đi Quốc lộ 1A.

Do thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ và không bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, đối tượng đã điều khiển xe môtô va chạm với một người dân đang đi bộ qua đường, khiến nạn nhân bị thương tích nặng, tỷ lệ tổn hại sức khỏe lên đến 86%.

Qua kiểm tra tại thời điểm xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng xác định Phan Văn Thanh có nồng độ cồn trong máu; đồng thời, đối tượng chưa có giấy phép lái xe mô tô theo quy định.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Huế tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

