Vụ Vicem: Nói lời sau cùng, các bị cáo thừa nhận khi nhận ra sai sót thì đã muộn

Chiều 29/1, phiên tòa xét xử vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Công ty Ximăng Việt Nam (Vicem) tiếp tục với phần đối đáp của các luật sư, các bị cáo với các quan điểm buộc tội của đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa.

Các luật sư bào chữa cho rằng nhận thức của các bị cáo hạn chế nên dễ dẫn đến sai phạm, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát xem xét mức độ thực hiện hành vi phạm tội, việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án không phải vì mục đích vụ lợi mà do dự án có thời gian triển khai kéo dài và do tác động của khủng hoảng kinh tế, nằm ngoài ý chí của các bị cáo…

Tuy nhiên, về nội dung này, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, các bị cáo trong vụ án đã cố ý thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khi tính toán hiệu quả kinh tế của dự án không chính xác, lập dự án đầu tư không đúng thực tế để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; quyết định đầu tư dự án lớn hơn mức đã được chứng nhận đầu tư; cố ý không thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Điều này đã dẫn đến Dự án “Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem” thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai tiếp do không có hiệu quả, không những gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước, hiện vẫn còn những hệ lụy để lại.

Cụ thể, Dự án khởi công ngày 6/5/2011, theo kế hoạch phê duyệt sẽ hoàn thành vào năm 2013 nhưng đến ngày 9/8/2015 dự án mới xây dựng xong phần thô và cất nóc sau đó phải dừng thi công đến nay.

Tổng chi phí đã đầu tư 1.245 tỷ đồng nhưng công trình không thể khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí số tiền hơn 381 tỷ đồng.

Nói lời sau cùng tại Tòa, hầu hết các bị cáo đều bày tỏ sự cảm ơn Hội đồng xét xử và đại diện Viện Kiểm sát đã công tâm, nhân văn, lắng nghe và tạo điều kiện để các bị cáo được trình bày đầy đủ quan điểm.

Cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem Lê Văn Chung mức án từ 12-13 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Các bị cáo cũng đưa ra nhiều tình tiết giảm nhẹ về bối cảnh, mức độ, hậu quả thực hiện hành vi, tuổi cao sức yếu, quá trình công tác có nhiều đóng góp cho ngành kinh tế... và xin Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem) cho rằng việc phải đứng trước bục khai báo hôm nay là “cái giá vô cùng đắt đỏ, không thể tính bằng tiền” đối với bản thân và các đồng nghiệp.

Bị cáo Chung cũng bày tỏ sự đau xót khi những việc làm sai trái đã ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tập thể.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc Vicem) trình bày nhiều tháng qua luôn sống trong tâm trạng ân hận, coi sai phạm của mình như một “món nợ” đối với hơn 30.000 cán bộ, công nhân viên của Tổng Công ty Ximăng Việt Nam - những người đã gây dựng nên một thương hiệu lớn mạnh từ con số rất nhỏ, ngày đầu thành lập chỉ với sản lượng 300 nghìn tấn/năm, đến nay đã tăng lên con số hơn 22 triệu tấn/năm.

Theo bị cáo Ngọc Anh, với trách nhiệm của người lãnh đạo trước khi nghỉ hưu, bản thân mong muốn xây dựng một cơ sở làm việc khang trang để cán bộ, nhân viên phát huy năng lực, nhưng đã không thực hiện được mục tiêu đó, thậm chí còn để lại hệ lụy. Bị cáo gửi lời xin lỗi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên Vicem.

Trình bày lời sau cùng tại Tòa, bị cáo Tạ Quang Bửu (cựu thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc Vicem) cũng bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc; do hạn chế về kinh nghiệm, đặc biệt trong quản lý đầu tư, nên đã dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Bị cáo Bửu thừa nhận khi nhận ra sai sót thì đã quá muộn, không còn cơ hội sửa chữa.

Bị cáo Bửu cho biết bản thân đã ngoài 70 tuổi, mang trong mình nhiều bệnh tật, mong được hưởng khoan hồng của pháp luật, để những năm tháng cuối đời có thể được ở bên gia đình, vợ con…

Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào chiều ngày 3/2 tới./.

Xét xử vụ Vicem: Dự án nghìn tỷ vốn Nhà nước “đắp chiếu” gần 15 năm Tại phiên tòa xét xử vụ án xảy ra ở Vicem, các bị cáo thừa nhận sai phạm trong đầu tư, quản lý dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch, khiến hơn 1.200 tỷ đồng vốn Nhà nước bị lãng phí nghiêm trọng.