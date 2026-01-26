Bắc Ninh: Thanh niên dùng dao đâm người yêu tử vong do mâu thuẫn tình cảm

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 25/1, tại nhà để xe của quán Karaoke Sky 2, thuộc Tổ dân phố Núi Hiểu, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, đã xảy ra vụ án mạng.

Đối tượng gây án là Vi Văn Cương (sinh năm 1986, trú tại thôn Bình Trung, xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn, là công nhân tại Công ty Siflex, ở Khu công nghiệp Quang Châu), do mâu thuẫn tình cảm, đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị N.Th.H (sinh năm 1980, trú tại Tổ dân phố Sơn Tiến, phường Viết Thắng, tỉnh Thái Nguyên) khiến chị H tử vong.

Cả hai đều trọ tại tổ dân phố Ninh Khánh, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.

Theo thông tin ban đầu, tối 25/1, Vi Văn Cương phát hiện chị H đi ăn cơm cùng người đàn ông khác nên đã đi theo, thấy chị H đến quán Karaoke Sky 2. Cương vào quán gọi chị H ra khu vực để xe của quán để nói chuyện và đã xảy ra cãi nhau.

Cương quay lại xe môtô lấy dao gọt hoa quả mang theo, đâm nhiều nhát vào người chị H, cho đến khi chị H bất tỉnh.

Chị H được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 2, sau đó tử vong.

Vi Văn Cương sau khi gây án đã bị nhân dân bắt giữ, giao cho Công an phường Nếnh. Đơn vị này đã bàn giao đối tượng Vi Văn Cương cho Phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra để xử lý theo pháp luật./.

