An Giang: Tạm giữ 5 đối tượng về hành vi “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang điều tra, xác minh làm rõ hành vi của những đối tượng liên quan đến vụ án, để xử lý theo quy định pháp luật.

Các đối tượng Triều, Sang, Tấn và Tiền (từ trái qua) tại Cơ quan Công an. (Ảnh: TTXVN phát)
Sáng 4/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Đổ Văn Vủ (sinh năm 1993, trú xã Phú Hòa, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người”; tạm giữ hình sự các đối tượng cùng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tiền (sinh năm 1990, trú xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau), Văng Thành Triều (sinh năm 1997, trú xã Phú Hòa, tỉnh An Giang), Võ Phước Sang (sinh năm 2002, trú xã Phú Hòa), Lê Minh Tấn (sinh năm 2000, trú xã Phú Hòa, tỉnh An Giang).

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh An Giang, khoảng 13 giờ 30 ngày 1/1, Công an xã Phú Hòa, tỉnh An Giang tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân tại nhà của ông Nguyễn Văn Vô (ấp Kinh Đào, xã Phú Hòa) xảy ra vụ việc đánh nhau khiến 1 người trọng thương, có dấu hiệu của hành vi “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng.”

Xác định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, cần phải kịp thời điều tra làm rõ, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã Phú Hòa và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét những đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong hai ngày 2-3/1, lực lượng Công an nhanh chóng xác định, mời các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng quanh co không thừa nhận.

Trước những chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, cùng lập luận của điều tra viên, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận: Do có mâu thuẫn từ việc đổ rác ở khu vực chợ Kinh Đào, xã Phú Hòa, tỉnh An Giang giữa gia đình Nguyễn Văn Vô và gia đình Huỳnh Thị Nhí (cùng cư trú ấp Kênh Đào) nên 2 bên xảy ra cự cãi và được Công an xã Phú Hòa mời về làm việc, cho cam kết không tái phạm.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1/1, trong lúc Tiền (con ông Vô) đang nhậu tại nhà cùng Vủ, Triều, Sang, Tấn và một số người bạn, nhóm của Nhí gồm: Nhí, Huỳnh Hữu Phúc (sinh năm 1983, cư trú xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) và một số đối tượng khác đến khiêu khích dẫn đến đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Vủ dùng búa đập vào đầu Phúc gây chấn thương sọ não; còn Sang, Tiền, Tấn, Triều cầm ghế, gạch đá và mũ bảo hiểm truy đuổi nhóm của Nhí gây mất an ninh trật tự. Sau đó, Phúc được gia đình chuyển lên Bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu, điều trị.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang điều tra, xác minh làm rõ hành vi của những đối tượng liên quan đến vụ án, để xử lý theo quy định pháp luật./.

