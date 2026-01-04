Du lịch khởi đầu sôi động, hướng tới đón 175 triệu lượt khách trong năm 2026

Nhiều địa phương đồng loạt đón các đoàn khách "xông đất", hứa hẹn một năm tăng trưởng bứt phá của ngành du lịch, hướng tới đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa.

Những ngày nghỉ Tết Dương lịch, ngành du lịch ghi nhận không khí sôi động khi nhiều địa phương đồng loạt đón các đoàn khách "xông đất", hứa hẹn một năm tăng trưởng bứt phá, đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 1/1, thành phố tổ chức lễ đón những du khách quốc tế đầu tiên tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Hai chuyến bay từ Đức và Qatar đưa khách đến “điểm đến lớn nhất cả nước”. Riêng ngày đầu năm, Tân Sơn Nhất khai thác 759 chuyến, phục vụ hơn 117.200 lượt hành khách.

Không khí sôi động cũng lan tỏa khắp các điểm đến: Lâm Đồng đón khoảng 200 du khách tại sân bay Liên Khương; Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) chào những vị khách đầu tiên tham quan Di sản Thiên nhiên Thế giới.

Ở Đà Nẵng, ngày 1/1 ghi nhận hơn 1.200 lượt khách quốc tế, tổng lượng khách dịp lễ dự kiến vượt 125.000 lượt. Còn tại Huế, lượng khách ước đạt 85.000 lượt, doanh thu khoảng 150 tỷ đồng - báo hiệu một năm du lịch khởi động đầy hứa hẹn./.