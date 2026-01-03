Tuyên Quang khai mạc Festival hoa mai anh đào lần thứ nhất năm 2026

Sáng 3/1, tại xã Lũng Cú (Tuyên Quang), Ủy ban Nhân dân xã tổ chức Lễ khai mạc Festival hoa mai anh đào lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề "Lũng Cú - điểm hẹn muôn sắc hoa."

Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa-du lịch đặc sắc cùng sắc hoa mai anh đào nở rộ tạo nên nét đẹp riêng có giữa cao nguyên đá, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và không khí mùa xuân nơi cực Bắc Tổ quốc.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhấn mạnh Lũng Cú là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi hội tụ bản sắc độc đáo của 12 dân tộc anh em, sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm vùng biên giới.

Sau khi hợp nhất từ ba xã: Lũng Cú, Ma Lé và Lũng Táo, địa phương đang từng bước khẳng định hướng đi đúng đắn trong phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Những năm gần đây, du lịch Lũng Cú có bước phát triển rõ nét. Năm 2025, toàn xã đón trên 530.000 lượt khách, doanh thu từ du lịch, dịch vụ đạt trên 100 tỷ đồng, khẳng định du lịch đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.

Bước sang năm 2026, xã Lũng Cú đặt mục tiêu đón từ 600.000-650.000 lượt khách, tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, phấn đấu tăng trưởng doanh thu du lịch từ 15-20%, gắn phát triển du lịch với bảo tồn bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống nhân dân.

Chọi dê - sản phẩm du lịch mới được ra mắt tại Lũng Cú (Tuyên Quang). (Ảnh: TTXVN phát)

Trong khuôn khổ Festival, nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc được tổ chức như tham quan, thưởng lãm không gian hoa mai anh đào; ra mắt các sản phẩm du lịch mới gồm chọi dê, cưỡi ngựa trải nghiệm và du lịch thông minh; tổ chức lễ đón những vị khách đầu tiên tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.

Bên cạnh đó, còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, giao lưu du lịch; không gian trưng bày sản phẩm địa phương, ẩm thực vùng cao và hoạt động trồng 100 cây anh đào Nhật Bản, góp phần tạo cảnh quan và phát triển du lịch bền vững.

Festival hoa mai anh đào năm 2026 được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp đặc trưng của loài hoa nở rộ mỗi độ xuân về dưới chân Cột cờ quốc gia Lũng Cú - biểu tượng cho sức sống bền bỉ, ý chí vươn lên của đồng bào các dân tộc vùng cao biên giới.

Festival không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu xuân mới mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Lũng Cú là vùng đất thân thiện, giàu bản sắc và đầy sức sống, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch bền vững nơi cực Bắc của Tổ quốc.

Những ngày đầu năm mới 2026, Lũng Cú khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ của mùa hoa mai anh đào nở rộ. Trong tiết trời se lạnh đặc trưng của vùng cao nguyên đá, sắc hồng dịu của hoa nổi bật giữa núi đá xám và mây trời tạo nên khung cảnh nên thơ, riêng có của vùng cực Bắc.

Dọc các tuyến đường, điểm trồng hoa và khu vực quanh Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, lượng du khách đổ về ngày càng đông, nhiều đoàn khách, gia đình và bạn trẻ dừng chân tham quan, check-in, trải nghiệm không khí mùa Xuân.

Cưỡi ngựa trải nghiệm và du lịch thông minh được ra mắt tại Lũng Cú (Tuyên Quang). (Ảnh: TTXVN phát)

Không chỉ ngắm hoa, du khách còn hòa mình vào nhịp sống yên bình của làng bản, thưởng thức ẩm thực vùng cao, cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và sự mến khách của đồng bào các dân tộc, tạo nên sức hút đặc biệt cho Lũng Cú trong những ngày đầu năm.

Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú Dương Ngọc Đức cho biết để du khách yên tâm khi đến tham quan, trải nghiệm lễ hội, chính quyền xã Lũng Cú đã chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tăng cường lực lượng trực tại các khu vực diễn ra hoạt động và điểm tham quan đông người.

Cùng với đó, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú được kiểm tra, hướng dẫn thực hiện đúng quy định.

Đồng thời, địa phương tăng cường quản lý, niêm yết và bình ổn giá các dịch vụ, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tăng giá, ép giá, góp phần xây dựng hình ảnh Lũng Cú là điểm đến an toàn, thân thiện và văn minh./.

Lũng Cú - điểm hẹn muôn sắc hoa nơi địa đầu Tổ quốc dịp Năm mới Festival hoa mai anh đào ở Lũng Cú (Tuyên Quang) không chỉ là cuộc hẹn ngắm hoa đơn thuần, mà là lời mời đến với miền cực Bắc để cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện cùng chiều sâu văn hóa bản địa.