Hanukkah 2025: Lễ hội Ánh sáng tôn vinh ký ức và đức tin Do Thái

Chiều tối 14/12, người dân Israel đồng loạt thắp ngọn nến đầu tiên, chính thức khai mở Lễ hội Ánh sáng Hanukkah (tức Chanukah - theo tiếng bản địa) 2025 - một trong những lễ hội quan trọng nhất của đời sống của người Do Thái, kéo dài 8 ngày.

Nghi thức mang ý nghĩa tôn vinh ánh sáng, ký ức lịch sử và niềm hy vọng, song không khí mở màn năm nay phần nào bị phủ bóng bởi vụ tấn công khủng bố nhằm vào lễ hội này tại bãi biển Bondi, Sydney (Australia), khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và gần 30 người bị thương.

Tổng thống Israel Isaac Herzog đã chủ trì lễ thắp đèn Hanukkah trong không khí trang trọng, ấm áp, thu hút hàng nghìn người dân và được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc.

Từ Jerusalem, Tel Aviv đến Haifa và nhiều thành phố khác, ánh sáng Hanukkah lan tỏa trên các ban công, khung cửa sổ và không gian công cộng.

Những chân đèn với 9 ngọn nến - biểu tượng của lễ hội, cùng các mô hình cỡ lớn bằng đèn trang trí được thắp sáng đồng loạt trở thành điểm nhấn tại nhiều quảng trường và tuyến phố.

Không khí lễ hội cũng hiện diện trong đời sống thường nhật khi các tiệm bánh bước vào mùa cao điểm với hàng triệu chiếc sufganiyah - bánh rán nhân mứt truyền thống của Hanukkah, được tiêu thụ mỗi ngày, gắn với câu chuyện phép màu dầu cháy suốt 8 ngày.

Bộ Giáo dục Israel cho biết nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giải trí dành cho trẻ em sẽ được tổ chức trong suốt tuần lễ Hanukkah. Các đơn vị quân đội cũng duy trì truyền thống thắp nến tại các căn cứ nhằm củng cố tinh thần và sự gắn kết của binh sỹ.

Hanukkah kỷ niệm chiến thắng của người Do Thái trước đế chế Seleucid cách đây hơn 2.000 năm và phép màu bình dầu tại Đền Thánh Jerusalem. Theo truyền thống, mỗi tối thắp thêm một ngọn nến, để đến ngày thứ 8, toàn bộ Hanukkah rực sáng.

Lễ hội năm nay sẽ kéo dài đến hết ngày 22/12, với nhiều hoạt động cộng đồng tiếp tục diễn ra trên khắp Israel./.

Lễ hội Ánh sáng Deepavali: Hành trình trao gửi giá trị tốt đẹp cho nhân loại Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi Deepavali vừa được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể, đồng thời tiếp nối chuỗi hoạt động quảng bá văn hóa Nam Á tại Việt Nam.