Đà Nẵng giới thiệu Lễ hội Chào năm mới 2026 đa sắc màu, đa trải nghiệm

Chiều 9/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2026 (Danang New Year Festival 2026). Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo thành phố, đại diện các sở, ban, ngành, doanh nghiệp du lịch cùng nhiều cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, trong 11 tháng năm 2025, các cơ sở lưu trú trên địa bàn ước phục vụ khoảng 16,5 triệu lượt khách, trong đó gần 7 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt hơn 52 nghìn tỷ đồng.

Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2026 được tổ chức từ ngày 30/12/2025 đến ngày 3/1/2026 tại công viên bờ Đông cầu Rồng, tuyến phố đi bộ Bạch Đằng và một số địa điểm trên địa bàn, đồng thời kết nối với các hoạt động tại Hội An và thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam cũ).

Lễ hội được thiết kế thành một chuỗi hoạt động kéo dài, kết hợp nhiều loại hình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, ẩm thực và thương mại dịch vụ. Trong đó, từ ngày 20/12/2025 đến ngày 3/1/2026, thành phố triển khai 4 không gian mô hình check-in “Chào năm mới 2026” tại bờ Đông, bờ Tây cầu Rồng, Vườn tượng An Hội ở Hội An và Quảng trường 29/3.

Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2026 có nhiều hoạt động ấn tượng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chương trình khai mạc được tổ chức lúc 19 giờ ngày 30/12/2025 tại công viên bờ Đông cầu Rồng với các hoạt động nghệ thuật được dàn dựng theo phong cách hiện đại, kết hợp âm nhạc, vũ đạo, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng. Người dân và du khách có thể vừa theo dõi chương trình, vừa tham gia các hoạt động tương tác, trải nghiệm ẩm thực và mua sắm tại khu vực “Cheer Fest - Kết nối niềm vui”, diễn ra từ 17 giờ đến 22 giờ hằng ngày trong suốt thời gian lễ hội.

Một trong những điểm nhấn được chú ý là Đại lộ “Đà Nẵng – Chào năm mới 2026” trên tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, tổ chức trong ba đêm từ ngày 30/12/2025 đến ngày 1/1/2026. Không gian này được bố trí thành các khu vực trình diễn và tương tác như vũ điệu chào năm mới, sắc màu chào năm mới, hòa nhịp chào năm mới, với các hoạt động hiphop, dance sport, zumba, nghệ thuật đường phố, khu viết lời chúc mừng năm mới và chương trình âm nhạc kết nối của các ban nhạc trong nước và quốc tế.

Lễ hội năm nay cũng lần đầu tiên đưa vào giải chạy đêm “Thắp sáng sông Hàn - Chạy đến tương lai” với cự ly khoảng 5 km. Cung đường chạy xuất phát từ phố đi bộ Bạch Đằng, qua cầu Rồng, đường Trần Hưng Đạo, cầu Nguyễn Văn Trỗi rồi trở lại điểm xuất phát.

“Thắp sáng sông Hàn - Chạy đến tương lai” với cự ly khoảng 5 km. Đây là lần đầu tiên một giải chạy ban đêm được tổ chức dọc bên bờ sông Hàn giúp người dân và du khách trực tiếp trải nghiệm và tham gia cổ vũ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn kết nối Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2026 với các chương trình khuyến mãi, mua sắm cuối năm trên địa bàn thành phố. Trong đó có mùa khuyến mãi cuối năm, ngày hội khuyến mãi hàng hiệu, các chương trình kích cầu tại trung tâm thương mại, siêu thị, hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, doanh nghiệp lữ hành.

Theo ông Tán Văn Vương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, việc gắn kết lễ hội với hoạt động thương mại, dịch vụ giúp doanh nghiệp du lịch có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, tăng doanh thu dịp cao điểm, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa về mặt hình ảnh, góp phần khẳng định Đà Nẵng là điểm đến lễ hội, sự kiện của khu vực.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, thành phố mong muốn thông qua lễ hội tạo bầu không khí sôi động dịp chuyển giao năm mới, đa dạng hóa sản phẩm, khẳng định Đà Nẵng là điểm đến lễ hội, sự kiện của khu vực, để “mỗi người dân, mỗi du khách khi đến với Đà Nẵng dịp cuối năm đều có những trải nghiệm đáng nhớ”./.