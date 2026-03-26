Khai thác tối đa di sản trên Đoàn tàu "Hành trình kết nối di sản Miền Trung"

Ngày 26/3, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) phối hợp tổ chức Lễ ra mắt giao diện mới đoàn tàu "Hành trình kết nối di sản Miền Trung" và công bố quyết định công nhận Ga Huế là điểm du lịch.

Lãnh đạo ngành đường sắt Việt Nam và Thành phố Huế ấn nút vận hành giao diện mới của đoàn tàu "Hành trình kết nối di sản miền Trung." (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Đoàn tàu "Hành trình kết nối di sản Miền Trung" đã được vinh danh trong “Top 9 sản phẩm du lịch ấn tượng Huế năm 2024,” khẳng định hướng đi đúng đắn trong việc phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm. Với triết lý "Mỗi toa xe là một tác phẩm nghệ thuật," đơn vị đã cố gắng đưa giá trị của 2 vùng di sản Cố đô Huế và Phố cổ Hội An vào từng chi tiết thiết kế.

Giao diện mới của đoàn tàu sẽ nâng tầm chất lượng dịch vụ vận tải đường sắt, mang đến những hành trình tiện nghi, an toàn hơn, góp phần thúc đẩy du lịch đến với Huế và Đà Nẵng.

Việc công bố Quyết định công nhận Ga Huế là Điểm du lịch sẽ đưa nhà ga Huế không chỉ là nơi trung chuyển, mà là một điểm đến trải nghiệm mang đậm giá trị lịch sử, kiến trúc; thu hút thêm hành khách và kích thích nhu cầu đi tàu, góp phần nâng cao vị thế của ngành đường sắt trên bản đồ du lịch quốc tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Ga Huế là điểm du lịch. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Đoàn tàu được sơn màu tím đặc trưng của xứ Huế, hòa quyện cùng gam màu ghi sáng hiện đại, năng động của thành phố biển Đà Nẵng. Logo nhận diện được sơn màu vàng đồng sang trọng khẳng định đẳng cấp của một đoàn tàu chất lượng cao.

Đoàn tàu có 12 toa xe với 56 chỗ ngồi mềm, đã được thay mới toàn bộ ghế ngồi trước đây bằng các hàng ghế có khả năng xoay 180 độ, giúp hành khách ngồi thuận hướng tàu chạy, mang lại sự thoải mái tối đa cho hành khách khi ngắm cảnh dọc đường.

Tàu có 12 toa xe với 56 ghế ngồi mềm mỗi toa, toàn bộ ghế mới có khả năng xoay 180 độ. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Điểm nhấn đặc biệt trong đoàn tàu đó là toa xe VIP (32 chỗ) được thiết kế với không gian hoài cổ, sang trọng của nội thất cung đình Huế. Điểm nhấn là bàn lượn dọc cửa sổ, nơi quý khách có thể nhâm nhi ly cafe, thưởng thức âm nhạc trực tiếp và ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ của đèo Hải Vân.

Toa xe cộng đồng cũng được thiết kế với diện mạo mới, mang đến không gian trải nghiệm sống động với chuỗi hoạt động đa dạng, cùng các thương hiệu và sản phẩm đặc trưng địa phương.

Trên mỗi toa xe cộng đồng, họa tiết trang trí là hình ảnh ngói âm dương cổ kính của Cố đô Huế, Phố cổ Hội An hay những chiếc đèn lồng lung linh được tái hiện tinh xảo thông qua nghệ thuật cẩn khảm xà cừ và gốm xanh lam.

Hai di sản tiêu biểu Cố đô Huế và Phố cổ Hội An là ý tưởng thiết kế chủ đạo xuyên suốt; mục tiêu hướng tới sự lịch thiệp, sang trọng để phục vụ du khách trong nước và khách du lịch quốc tế.

Các toa xe đều được lắp hệ thống chiếu sáng đèn led, âm thanh chất lượng cao, màn hình LCD cung cấp thông tin về hành trình và giải trí. Hành khách có thể thưởng thức ẩm thực, khám phá văn hóa và tham gia các trải nghiệm độc đáo ngay trên tàu.

Sau 2 năm vận hành, đoàn tàu “Hành trình kết nối di sản miền Trung” đã phục vụ hơn 440.000 lượt hành khách với trên 2.800 chuyến tàu an toàn tuyệt đối, đồng thời đơn vị vận tải - Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt triển khai chương trình kích cầu, liên kết với hơn 140 đơn vị lữ hành, Công ty du lịch tại Huế và Đà Nẵng.

Sản phẩm này không chỉ thu hút khách nội địa mà còn ghi nhận tỷ lệ lớn hành khách quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch miền Trung.

Hành trình Huế-Đà Nẵng không chỉ là một chuyến đi, mà là một trải nghiệm văn hóa qua những cung đường đẹp nhất miền Trung. Với việc nâng cấp toàn diện đoàn tàu, "Hành trình kết nối di sản Miền Trung" hứa hẹn sẽ trở thành sản phẩm du lịch không thể bỏ qua trong năm 2026./.

Du lịch xuyên Việt bằng tàu hỏa hạng sang SJourney lên báo Pháp Theo mô tả của báo chí Pháp, SJourney hướng tới tinh thần của những chuyến du hành bằng đường sắt huyền thoại, đề cao nhịp điệu chậm rãi và trải nghiệm hành trình, thay vì chỉ tập trung vào điểm đến.