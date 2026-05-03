Cảnh sát khuyến cáo người dân chọn lộ trình sau 2 vụ tai nạn trên cao tốc

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) vừa phát đi thông báo khuyến cáo người dân chọn lộ trình phù hợp sau 2 vụ tai nạn liên tiếp trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Theo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, ngày 3/5 là ngày nghỉ cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ, dự kiến lượng người dân từ các tỉnh, thành phố di chuyển về các thành phố trung tâm như Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai đông, lượng phương tiện di chuyển trên các tuyến cao tốc tăng cao.

Do đó, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân cân nhắc lựa chọn lộ trình thay thế như Quốc lộ 1 hoặc các hướng di chuyển phù hợp để giảm tải cho cao tốc.

Đặc biệt, tài xế khi di chuyển trên các tuyến cao tốc cần giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, tuân thủ quy định về tốc độ, làn đường; tuyệt đối không đi vào làn dừng khẩn cấp.

Trường hợp phương tiện gặp sự cố, cần nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng phù hợp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150 m; đồng thời liên hệ 1900.8099 để được hỗ trợ kịp thời.

Trước đó, trong ngày 3/5, trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc kéo dài khoảng 8 km.

Cụ thể, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại Km11+800 (đoạn qua xã An Phước, thành phố Đồng Nai) theo hướng từ thành phố Đồng Nai đi Thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra vụ va chạm giữa 3 ô tô. Cú va chạm khiến các phương tiện hư hỏng, chiếm một phần làn đường, làm dòng xe bắt đầu ùn ứ.

Chỉ khoảng 40 phút sau đó, lúc 12 giờ 10 phút, tại Km12+600 cùng hướng (đoạn cầu Long Thành, thành phố Đồng Nai), tiếp tục xảy ra thêm một vụ va chạm giữa 2 ô tô, khiến tình trạng giao thông qua khu vực càng trở nên phức tạp.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với đơn vị quản lý đường cao tốc nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc, phân luồng giao thông.

Chỉ trong thời gian ngắn, hai vụ tai nạn xảy ra liên tiếp trên cùng một hướng lưu thông đã khiến dòng xe ùn ứ, các phương tiện phải di chuyển chậm, nối đuôi kéo dài khoảng 8 km trên cao tốc./

