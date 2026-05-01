Thanh Hóa: Ngăn chặn hiện tượng dùng bè mảng chở khách “chui” trên biển

Ngày 1/5, lực lượng Đồn Biên phòng Hoằng Trường (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) và Ban Quản lý du lịch xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa, đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một trường hợp sử dụng bè mảng đánh cá để vận chuyển khách du lịch trái phép trên biển.

Cụ thể, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện anh Nguyễn Thanh Trúc (thôn Đông Tây Hải, xã Hoằng Thanh) đang sử dụng bè mảng của gia đình để chở khách du lịch tham quan biển.

Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa. Lực lượng Biên phòng đã lập biên bản vi phạm, tổ chức tuyên truyền tại chỗ và yêu cầu chủ phương tiện chấm dứt ngay hành vi nguy hiểm này để đảm bảo tính mạng cho du khách.

Từ sự việc nêu trên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân và du khách trong mùa du lịch cao điểm tại biển Hải Tiến, Ban Quản lý du lịch xã Hoằng Thanh và Đồn Biên phòng Hoằng Trường khuyến cáo tới người dân và khách du lịch, bè mảng vốn là phương tiện thô sơ, chỉ được thiết kế chuyên dụng để đánh bắt thủy hải sản gần bờ.

Do vậy việc sử dụng phương tiện này để chở khách sẽ tiềm ẩn những nguy cơ khôn lường vì bè mảng không có mạn che chắn, dễ bị lật hoặc chìm khi gặp sóng lớn hoặc khi chở quá số người quy định.

Bên cạnh đó, chủ phương tiện không được đào tạo chuyên môn về vận tải hành khách, thiếu kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp trên biển. Chưa kể đến việc trên bè mảng thiếu các trang thiết bị cứu sinh như áo phao đạt chuẩn và các thiết bị cứu hộ cần thiết khác...

Đồn Biên phòng Hoằng Trường và Ban Quản lý du lịch xã Hoằng Thanh yêu cầu người dân tuyệt đối không sử dụng bè mảng, phương tiện đánh cá thô sơ để vận chuyển khách du lịch dưới bất kỳ hình thức nào; không vì lợi ích kinh tế trước mắt mà xem thường tính mạng con người; đồng thời chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về an toàn đường thủy.

Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Đối với du khách, vì sự an toàn của bản thân và gia đình, tuyệt đối không thuê hoặc sử dụng các loại bè mảng, phương tiện đánh cá để ra khơi tham quan./.

Vụ lật tàu trên hồ Thác Bà: Tính cấp thiết bảo đảm an toàn giao thông đường thủy Từ vụ lật tàu trên hồ Thác Bà đặt ra yêu cầu chính quyền địa phương cần phải rà soát các bến dân sinh và các phương tiện vận tải nhỏ lẻ trên sông, hồ... nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.