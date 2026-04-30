Thông xe một số đoạn cao tốc Bắc-Nam qua tỉnh Đắk Lắk

Thông tin từ Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) cho biết Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh-Vân Phong thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông tỉnh Đắk Lắk thông xe một phần và thống nhất đưa vào khai thác vào tối 30/4.

Theo đó, Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh-Vân Phong đã được nghiệm thu hoàn thành đoạn tuyến từ Km1277 đến Km1301 thuộc gói thầu XL01. Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã chấp thuận kết quả công tác nghiệm thu và thống nhất đưa vào khai thác đoạn tuyến này.

Chiều dài đoạn tuyến đưa vào khai thác 24km với điểm đầu tiếp giáp cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh, điểm cuối tại nút giao đường Nguyễn Hữu Thọ.

Thời gian dự kiến bắt đầu thông xe đưa vào khai thác từ 23 giờ tối 30/4. Đơn vị vận hành tạm thời chưa thu phí các phương tiện.

Theo ông Hồ Xuân Thắng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 7, trong quá trình khai thác đoạn tuyến trên, các nhà thầu tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh-Vân Phong bao gồm ống hầm giao thông; hệ thống cảm biến, viễn thông, điều khiển, thu phí tự động, kiểm tra tải trọng; xử lý khắc phục tình trạng sạt trượt và thực hiện công tác bảo hành dự án.

Trong khi đó, Dự án thành phần Quy Nhơn-Chí Thạnh thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông tỉnh Đắk Lắk do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư đã thông xe một đoạn từ phía Bắc hầm Cù Mông đến giáp ranh tỉnh Gia Lai với chiều dài 20km vào ngày 29/4.

Dự kiến đến 23 giờ tối 30/4 sẽ tiếp tục thông xe đoạn giao với Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh-Vân Phong với chiều dài 34 km.

Theo ông Bùi Trọng Lai, Giám đốc Ban Điều hành Dự án thành phần Quy Nhơn-Chí Thạnh, dự án hiện còn vướng mặt bằng của 11 cá nhân và tổ chức với khoảng 900m để thi công đường gom thuộc xã Xuân Lộc.

Khi được giao mặt bằng, các đơn vị thi công sẽ mất khoảng gần 1 tháng để thi công hoàn thành, đảm bảo an toàn khai thác công trình./.

