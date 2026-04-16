Đảm bảo tiến độ thông xe thành phần cao tốc Hậu Giang-Cà Mau trước 30/4

Ngày 16/4, thông tin từ Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, để đảm bảo đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau đúng dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2026), Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đang chỉ đạo các nhà thầu tăng tốc thi công, xử lý dứt điểm các hạng mục còn tồn đọng tại thành phần cao tốc Hậu Giang-Cà Mau với chiều dài hơn 70km thuộc cao tốc Cần Thơ-Cà Mau.

Theo Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận Lê Đức Tuân, cao tốc Cần Thơ-Cà Mau có chiều dài hơn 110km, tổng mức đầu tư hơn 27.523 tỷ đồng. Dự án được chia thành hai dự án thành phần gồm: Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau.

Công trình khởi công tháng 1/2023 và hoàn thành vào khai thác 19/1/2026. Tuy nhiên, đoạn Hậu Giang-Cà Mau trên tuyến còn một số hạng mục còn chậm như: Rãnh tiêu năng, lề bê tông... đặc biệt là một số dốc cầu, cống chưa bằng phẳng nên chủ đầu tư đã cho dừng khai thác cao tốc Hậu Giang-Cà Mau từ ngày 16/3/2026 để tiếp tục hoàn thiện.

Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận Lê Đức Tuân cho biết, hiện tại các đơn vị thi công đang tập trung thi công các hạng mục như: Ta-luy đầu cầu, đầu cống, rãnh dẫn nước, gia cố lề bê tông, cũng như xử lý các vị trí chưa đảm bảo độ bằng phẳng tại đầu cầu, cống,...

Hiện, tiến độ thi công vẫn còn chậm so với kế hoạch do giá nhiên liệu, vật liệu tăng cao, nguồn vật liệu thiếu hụt cho các đơn vị thi công tại công trình. Hiện, chủ đầu tư đang chỉ đạo đơn vị thi công tập trung mọi nguồn lực thực hiện, đảm bảo tiến độ đề ra theo kế hoạch.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà, Bộ đã thành lập đoàn đến kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các hạng mục thuộc tuyến chính, các thủ tục theo quy định để đảm bảo các điều kiện bàn giao tuyến chính đoạn Cần Thơ-Hậu Giang và đoạn Hậu Giang-Cà Mau cho đơn vị quản lý, khai thác trước 30/4/2026; trong đó, tập trung xử lý khắc phục các vị trí chưa đảm bảo độ bằng phẳng đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của dự án và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cần thường xuyên kiểm tra đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện, giám sát chặt chẽ khả năng thực hiện của từng đơn vị thi công, từ đó, có biện pháp xử lý hay thay thế nếu trường hợp làm chậm tiến độ không đúng cam kết, khẩn trương hoàn thành lựa chọn nhà thầu gói thầu hệ thống quản lý vận hành giao thông thông minh.

Tại Cà Mau, các dự án giao thông lớn đang triển khai trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy kinh tế, nhất là dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau. Không chỉ hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược mà còn tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế biển, bảo đảm quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế xã hội toàn diện cho người dân nơi địa đầu cực Nam của Tổ quốc.

Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cùng với người dân kỳ vọng dự án đoạn Hậu Giang-Cà Mau đưa vào khai thác trong dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sẽ góp phần phục vụ việc đi lại, điều kiện để thu hút khách du lịch đến với tỉnh Cà Mau.

Đặc biệt là sẽ mở ra không gian phát triển mới, tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy du lịch, thương mại, tạo thêm việc làm và khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương./.

