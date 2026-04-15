Gia Lai "tăng tốc" toàn diện dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

Ngày 15/4, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết sau khi kiểm tra hiện trường về công tác giải phóng mặt bằng và tình hình triển khai thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku (dự án thành phần 3), Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã kết luận chỉ đạo về công tác giải phóng mặt bằng và tình hình triển khai thi công dự án.

Trước yêu cầu về tiến độ của công trình trọng điểm, trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động triển khai các phần việc, nhiệm vụ có liên quan, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh tăng cường quản lý, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của các chủ thể có liên quan trên tất cả các khâu, các công đoạn, từ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị vật tư, vật liệu, thi công xây dựng công trình đến công tác nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng... đảm bảo việc triển khai thực hiện chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả, an toàn, tuân thủ quy định pháp luật.

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh phải chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị, máy móc, xe cộ... theo đúng hồ sơ dự thầu; đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo giải ngân 100% vốn đầu tư công theo kế hoạch đã phân bổ.

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ động phối hợp với địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm chi trả kịp thời cho người dân, không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, điện, nước... bị ảnh hưởng bởi việc triển khai dự án; thực hiện việc đầu tư đường gom, đường hoàn trả, đường dân sinh... theo quy định.

Phó Chủ tịch Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị nhà thầu xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết cho từng gói thầu, từng hạng mục; xác định rõ thứ tự ưu tiên, mốc thời gian hoàn thành của từng khu vực và toàn bộ công trình. Kế hoạch phải lường trước các yếu tố bất lợi như thời tiết, nguồn cung vật liệu để chủ động phương án ứng phó.

Cùng với đó, các nhà thầu cần khẩn trương rà soát, bảo đảm nguồn vật tư, vật liệu phục vụ thi công; tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công đúng tiến độ. Việc quản lý vật liệu đầu vào phải chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng theo quy định.

Lãnh đạo tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy trình quản lý chất lượng, coi chất lượng công trình là yếu tố cốt lõi, gắn với uy tín của doanh nghiệp. Đồng thời, quá trình vận chuyển vật liệu và thi công phải bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng cháy, chữa cháy.

Các hạng mục phục vụ thi công như nhà tạm, khu điều hành cũng phải được xây dựng đúng hồ sơ được duyệt, đáp ứng đầy đủ điều kiện làm việc, sinh hoạt và tổ chức thi công trên công trường.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân các địa phương có dự án đi qua cần tiếp tục đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, kịp thời xử lý các kiến nghị phát sinh.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai, đặc biệt là về vật liệu xây dựng và điều kiện phục vụ thi công.

Đến nay, đối với dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, dự án thành phần 3, công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 68% diện tích, tương ứng 23,7/34,85km; trong đó, mặt bằng sạch bàn giao đạt hơn 52%. Trên công trường, nhiều mũi thi công đang được triển khai, giá trị thực hiện ước đạt khoảng 60 tỷ đồng.

Dự án thành phần 3, đoạn km90+000-km125+000 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku được khởi công ngày 19/12/2025, gồm 2 gói thầu xây lắp.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.169 tỷ đồng, với chiều dài khoảng 34,85km. Tuyến đi qua 6 xã, phường khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai gồm Lơ Pang, Mang Yang, Kdang, Đak Đoa, Ia Băng và Hội Phú./.

