Hà Nội: Quyết tâm kịp tiến độ bàn giao mặt bằng đường Tam Trinh mở rộng trước 30/4

Ngày 16/4, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về công tác cưỡng chế thu hồi đất để giải phóng mặt bằng và tuyên truyền thực hiện dự án xây dựng đường Tam Trinh mở rộng.

Dự án mở rộng đường Tam Trinh dài khoảng 3,5km, bắt đầu từ nút giao vành đai 2 (Minh Khai) đến vành đai 3, đi qua địa phận 3 phường: Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy.

Đường được mở rộng với bề rộng mặt cắt ngang từ 40m, chia thành nhiều làn xe, với tổng vốn đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng. Dự án này gặp nhiều khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng.

Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy cho biết, chiều dài dự án đường Tam Trinh đoạn qua phường Vĩnh Tuy gần 500m với tổng diện tích phải thu hồi giải phóng mặt bằng khoảng 8.300m2. Với đoạn đường gần 500 m này, có tổng số 9 cơ quan, tổ chức và 94 hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất.

Nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy đã tổ chức niêm yết công khai kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời thành lập nhiều tổ công tác vận động, tuyên truyền các hộ gia đình, cá nhân nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng đường Tam Trinh.

Về cơ bản, các hộ dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đề nghị sớm được bàn giao nhà tái định cư. Tuy nhiên vẫn còn một số ý kiến thắc mắc về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt. Tổ công tác của phường đã tuyên truyền, giải thích về các cơ chế, chính sách theo quy định của pháp luật.

Đến nay, đã có 9 cơ quan, tổ chức và 81 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường đồng thuận, nhận bàn giao mặt bằng... Còn lại 13 hộ gia đình, cá nhân chưa đồng thuận đang được Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy tiếp tục tuyên truyền, vận động và tổ chức cưỡng chế nếu thấy cần thiết, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng trước ngày 30/4.

Người dân ký giấy bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Gắn bó với ngôi nhà số 83 đường Tam Trinh đã gần 30 năm nay, ngày 16/4, bà Trần Thị Phương đã chính thức hoàn tất thủ tục bàn giao mặt bằng. Dẫu không tránh khỏi những bâng khuâng, tiếc nuối về nơi chốn in đậm nhiều kỷ niệm, bà vẫn đồng thuận di dời với mong muốn dự án sớm được triển khai đúng tiến độ, góp phần mở rộng hạ tầng và mang lại diện mạo mới cho Thủ đô.

Bà Trần Thị Phương chia sẻ mặc dù nhiều kỷ niệm gắn bó, nhưng vì phát triển của Thủ đô, bà cùng gia đình vẫn quyết định bàn giao mặt bằng cho phường, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường sạch đẹp, rộng rãi, phục vụ nhân dân đi lại.

“Hôm qua tôi vừa xuống khu tái định cư tại CT1-Đền Lừ. Tại đây, gia đình chúng tôi được nhận căn hộ 64m2 ở tầng 9 để tái định cư. Tuy không bằng ở mặt đường nhưng tôi cũng thấy hài lòng, nhà cửa ở đó rộng rãi, sạch sẽ,” bà Phương tâm sự.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy Vũ Văn Hoạt cho biết: Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đường Tam Trinh, thời gian qua, chính quyền phường Vĩnh Tuy đã chủ động phối hợp chặt chẽ cùng các cấp các ngành triển khai các nội dung công việc theo đúng nguyên tắc, các chế độ chính sách của nhà nước, đảm bảo quyền lợi của người dân. Song song với đó, phường cũng tiếp nhận và giải đáp các ý kiến, đề nghị của người dân.

“Chúng tôi cũng mong muốn trong thời gian tới, các hộ còn lại tiếp tục bàn giao mặt bằng, thực hiện theo các quy định của Nhà nước. Ngoài những quy định, chính sách mà người dân được hưởng thụ, chúng tôi sẽ ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của người dân và trao đổi với chủ đầu tư, báo cáo với thành phố để giải quyết, tháo gỡ,” ông Vũ Văn Hoạt nhấn mạnh.

Dự án mở rộng đường Tam Trinh đang trong giai đoạn nước rút giải phóng mặt bằng sau khi tái khởi động từ tháng 8/2024. Đây là dự án có quy mô thu hồi đất rất lớn, ảnh hưởng đến hơn 1.600 hộ gia đình và 18 tổ chức tại 3 phường: Hoàng Mai, Tương Mai, Vĩnh Tuy. Việc thi công dự án gặp nhiều khó khăn do công trình nằm giữa khu dân cư đông đúc, thiếu mặt bằng. Thành phố Hà Nội và các phường liên quan hiện đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, quyết tâm đạt mục tiêu bàn giao mặt bằng trước ngày 30/4 tới./.

Hà Nội chuẩn bị đầy đủ điều kiện giải phóng mặt bằng dự án đường Tam Trinh Dự án xây dựng đường Tam Trinh được triển khai từ nhiều năm nay nhưng bị chậm tiến độ đề ra do có nhiều đơn thư khiếu kiện, dẫn đến mất nhiều thời gian để giải quyết đơn thư.