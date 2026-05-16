Cảnh báo cháy xe mùa nắng nóng

Hiện tượng cháy ôtô, xe máy có thể xảy ra với cả xe cũ lẫn xe mới; khi xe vừa khởi động, đang di chuyển, vừa dừng lại hoặc đang đỗ tại nơi công cộng, trong nhà.

Khoảng 9 giờ 50 sáng ngày 16/5, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra trước số nhà 42D phố Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Một chiếc xe buýt đang lưu thông hướng về Bà Triệu thì bất ngờ bốc khói dữ dội từ phía đuôi xe. Đây là 1 trong nhiều vụ hỏa hoạn liên quan tới phương tiện ôtô xảy ra tại mùa nắng nóng năm nay.

Trước đó, vào trưa ngày 12/5, một chiếc xe khách 29 chỗ đang di chuyển trên cầu Thăng Long cũng bất ngờ phát hỏa từ khoang máy giữa cái nắng như thiêu như đốt.

Vào các ngày 9/5 và 13/4 trước đó, một xe tải trên đường Vành đai 3 và một xe buýt điện tại Gia Lâm cũng gặp sự cố cháy tương tự./.

​