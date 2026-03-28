Xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc, giao thông ách tắc hơn 1km

Chiều 28/3, một xe tải chở máy móc nông nghiệp lưu thông trên cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo, đoạn qua xã Thuận Bắc (tỉnh Khánh Hòa), bất ngờ bốc cháy, khiến giao thông ùn ứ kéo dài hơn 1km.

Khoảng 14 giờ 45 phút, tài xế Vũ Văn Tâm điều khiển xe tải chở máy móc nông nghiệp di chuyển theo hướng từ khu vực Phan Thiết ra các tỉnh phía Bắc.

Khi đến gần nút giao Du Long (địa phận xã Thuận Bắc), phương tiện bất ngờ bốc khói. Tài xế nhanh chóng dừng xe, mở cửa thoát ra ngoài, cảnh báo các phương tiện phía sau.

Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ xe. Anh Nguyễn Phúc Quý, nhân chứng tại hiện trường cho biết, nhiều phương tiện đi cùng chiều đã chủ động dừng từ xa, khiến giao thông trên tuyến bị ùn ứ kéo dài hơn 1 km.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã điều động 1 xe chữa cháy, 1 xe bồn cùng 8 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai dập lửa.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút, đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên phương tiện bị hư hỏng nặng, phần sau xe cháy trơ khung, nhiều hàng hóa bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo dài hơn 78 km, thuộc tuyến cao tốc Bắc-Nam qua địa bàn Khánh Hòa, được đưa vào khai thác từ tháng 4/2024.

Tuyến có quy mô 4 làn xe, mặt cắt ngang rộng 17m, tốc độ khai thác tối đa 90 km/h, tổng mức đầu tư hơn 8.900 tỷ đồng.

Thời gian qua, tuyến đường này ghi nhận một số sự cố giao thông, trong đó có các vụ cháy phương tiện, chủ yếu liên quan đến trục trặc kỹ thuật khi xe lưu thông ở tốc độ cao./.

Xe tải bốc cháy dữ dội khi lưu thông trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây Khoảng 0 giờ 15 phút ngày 12/3, xe tải biển số 79C-066.XX lưu thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây (hướng Nam-Bắc) khi đến Km51 bất ngờ bốc cháy dữ dội từ khu vực đầu xe.