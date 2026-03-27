Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông bị truy tố với cáo buộc trốn thuế

Bản tin 60s ngày 27/3/2026 gồm những nội dung sau:

Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông bị truy tố với cáo buộc trốn thuế.

Khoảnh khắc va chạm khiến tấm thép 10 tấn rơi đè vào tài xế xe rác.

Khẩn cấp theo dõi những người tiếp xúc gần ca viêm não mô cầu ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Sai phạm khiến Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát Điều tra bị bắt ở Vĩnh Long.

Bảo Tín Minh Châu bất ngờ bán vàng kiểu mới sau 1 ngày tạm dừng giao dịch.

Israel tuyên bố tiêu diệt chỉ huy hải quân Vệ binh Cách mạng Iran.

Trung Quốc cảnh báo hậu quả nếu xảy ra tấn công hạt nhân.

Các nước Arập bảo lưu quyền đáp trả các cuộc tấn công của Iran​./.