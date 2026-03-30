Iran dọa trả đũa Mỹ, cảnh báo tấn công tàu sân bay USS Abraham Lincoln

Iran tuyên bố sẽ tấn công tàu sân bay USS Abraham Lincoln nếu tiến vào phạm vi tác chiến, trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau vụ Mỹ đánh chìm khinh hạm Dena.

Minh Hiếu-Diệu Hương
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

-Iran cảnh báo nhắm mục tiêu tàu USS Abraham Lincoln của Mỹ

-Thủ tướng Thái Lan xin lỗi về việc quản lý khủng hoảng nhiên liệu

-Pháp ngăn chặn vụ đánh bom bên ngoài ngân hàng Mỹ tại thủ đô Paris

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

