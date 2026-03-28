Houthi thừa nhận phóng tên lửa đạn đạo vào Israel để ủng hộ Iran

Theo RIA Novosti, Phong trào Houthi tại Yemen ngày 28/3 tuyên bố đã sử dụng tên lửa tập kích các mục tiêu tại Israel để ủng hộ Iran, trong bối cảnh Tehran bị Mỹ và Israel tấn công.

Tuyên bố nêu rõ: “Lực lượng vũ trang Yemen đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào các mục tiêu quân sự quan trọng của Israel ở miền Nam Palestine bị chiếm đóng.” Đây là cuộc tấn công đầu tiên của Houthi kể từ khi căng thẳng tại Vùng Vịnh leo thang.

Trước diễn biến chưa có dấu hiệu lắng dịu, Italy kêu gọi triển khai những nỗ lực khẩn cấp nhằm giảm căng thẳng tại Trung Đông và bảo vệ các tuyến thương mại toàn cầu.

Phát biểu sau hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Pháp, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cảnh báo xung đột đang gây tác động sâu rộng vượt ra ngoài khu vực, đồng thời nhấn mạnh cần khôi phục tự do hàng hải tại Eo biển Hormuz.

Ông Tajani cho biết Rome đang tham gia các sứ mệnh ASPIDES tại Biển Đỏ và ATALANTA tại Ấn Độ Dương nhằm bảo vệ vận tải thương mại trước các mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng đối với tàu thuyền.

Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tuyên bố nước này và Indonesia sẽ tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt xung đột Trung Đông.

Hai bên nêu bật tầm quan trọng của việc duy trì ổn định khu vực, đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu và các tuyến thương mại chiến lược, trong đó có Eo biển Hormuz.

Xung đột tại Trung Đông đang gây gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Đông Nam Á, đẩy giá nhiên liệu tăng cao và ảnh hưởng tiêu cực tới lĩnh vực sản xuất các mặt hàng thiết yếu.

Sáng 28/3 theo giờ địa phương, còi báo động đã vang lên tại thành phố Beersheba và các khu vực lân cận ở miền Nam Israel sau cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Yemen.

Đây là lần đầu tiên lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành tấn công Israel kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran cách đây đúng một tháng.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo tên lửa đạn đạo của Houthi đã bị hệ thống phòng không đánh chặn và hiện chưa ghi nhận thương vong trong vụ tấn công này.

Một ngày trước đó, lực lượng Houthi tại Yemen đã cảnh báo sẽ tham gia xung đột để hỗ trợ Iran nếu Mỹ và Israel tiếp tục leo thang các hành động quân sự hoặc các quốc gia khác cũng tham gia vào cuộc xung đột này.

Nguồn tin khu vực cho biết người phát ngôn của Houthi tuyên bố lực lượng này sẽ can thiệp quân sự trực tiếp nếu "3 lằn ranh đỏ" bị vượt qua, bao gồm Mỹ và Israel leo thang xung đột chống Iran; Mỹ và Israel nhận thêm hỗ trợ từ bất kỳ liên minh hay đối tác nào khác; và hai nước này sử dụng Biển Đỏ để chống lại Iran hoặc bất kỳ quốc gia Hồi giáo nào khác.

Hiện lực lượng Houthi đang duy trì quân ở bờ biển phía Tây của Yemen, gần eo biển chiến lược Bab al-Mandeb. Trong những lần tham gia xung đột khu vực trước đó, Houthi đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Israel bằng thiết bị bay không người lái (UAV) cũng như tên lửa, làm gián đoạn tuyến vận tải biển toàn cầu qua Biển Đỏ./.

