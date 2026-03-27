Xung đột tại Trung Đông: Iran tuyên bố muốn chấm dứt hoàn toàn xung đột

Tổng thống Masoud Pezeshkian ngày 26/3 khẳng định Iran mong muốn “chấm dứt hoàn toàn” cuộc xung đột hiện nay với Mỹ và Israel, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu bảo đảm an ninh và ổn định tại khu vực Tây Á.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổng thống Iran đã đưa ra thông điệp như vậy trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Trong đó, Tổng thống Pezeshkian cho biết Tehran theo đuổi giải pháp kết thúc chiến tranh một cách toàn diện, đi kèm với các bảo đảm về hòa bình lâu dài trong khu vực.

Ông Pezeshkian đồng thời đánh giá cao lập trường của Malaysia trong việc lên án các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran, coi đây là sự ủng hộ có nguyên tắc đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

Về phần mình, Thủ tướng Malaysia bày tỏ chia sẻ với Iran trước những thiệt hại do xung đột gây ra, đồng thời nhấn mạnh lập trường phản đối mọi hành động vi phạm chủ quyền quốc gia.

Nhà lãnh đạo Malaysia cũng kêu gọi cần có các bảo đảm quốc tế nhằm ngăn chặn việc tái diễn các cuộc tấn công trong tương lai.

Trong khi đó, truyền thông Malaysia cho biết Thủ tướng Anwar Ibrahim đã cảm ơn Iran vì đã hỗ trợ để các tàu chở dầu của Malaysia có thể đi qua eo biển Hormuz an toàn trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Eo biển Hormuz hiện là tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu, giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc tế.

Liên quan đến vấn đề này, Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran ngày 26/3 đưa tin hiện có hơn 350 tàu đang chờ sự cho phép của Tehran để được di chuyển qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh cuộc đối đầu giữa Mỹ và Israel với Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Những con tàu nêu trên đã được lệnh ngắt nguồn hệ thống và giữ nguyên vị trí. Trong số này có 25 siêu tàu chở dầu, 200 tàu chở dầu cùng 70 tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và khí nén (CNG).

Iran cho biết bất kỳ tàu thuyền nào đi qua eo biển Hormuz đều phải phối hợp đầy đủ với các cơ quan quản lý hàng hải của nước này.

Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát từ ngày 28/2 với các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu tại Tehran và nhiều thành phố của Iran.

Đáp lại, Iran đã tiến hành nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Israel cũng như các mục tiêu liên quan đến Mỹ tại khu vực Trung Đông, khiến tình hình an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp./.

