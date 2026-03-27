Xung đột tại Trung Đông: LHQ cảnh báo tình hình nhân đạo xấu đi

Ngày 26/3, Liên hợp quốc biết thiệt hại về người và đối với cơ sở hạ tầng tiếp tục gia tăng tại Iran và Liban, trong khi tình hình nhân đạo tại Dải Gaza thêm khó khăn do điều kiện thời tiết và hạn chế trong hoạt động cứu trợ.



Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc dẫn báo cáo của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết, tính đến nay, ít nhất 20 trong tổng số 31 tỉnh của Iran ghi nhận thương vong, trong đó tập trung chủ yếu tại thủ đô Tehran và tỉnh Hormozgan. Bộ Y tế Iran cho biết tính đến ngày 25/3, đã có khoảng 23.000 người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột, bao gồm trẻ em và phụ nữ.



Xung đột cũng gây hệ lụy trực tiếp đến những người làm công tác nhân đạo. Số liệu từ Bộ Y tế Iran công bố ngày 25/3 ghi nhận 23 nhân viên y tế thiệt mạng và 112 người bị thương.

Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran (IRCS) ngày 26/3 cũng ghi nhận thêm 1 nhân viên cứu trợ thiệt mạng và 14 người bị thương khi đang làm nhiệm vụ. Các hoạt động giao tranh đã buộc nhiều người dân phải di dời đến nơi an toàn hơn, làm giảm khả năng chống chịu trước xung đột và gián đoạn khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.



Các báo cáo của Liên hợp quốc cũng cho thấy mức độ tàn phá nghiêm trọng đối với hạ tầng dân sự. Theo OCHA, hơn 87.000 cơ sở hạ tầng gồm nhà ở và khu dịch vụ thương mại đã bị hư hại cùng với 600 trường học và 289 cơ sở y tế.

Các tổ chức quốc tế như WFP, UNICEF và UNHCR đang tích cực phối hợp hỗ trợ lương thực, nước sạch và giáo dục cho những người bị ảnh hưởng. Tổn thất lan rộng đến cả các phương tiện cứu hộ chuyên dụng khi có tới 48 xe cấp cứu và 3 máy bay trực thăng của IRCS bị phá hủy.



Trong khi đó, công tác cứu trợ chịu thêm nhiều áp lực khi hàng chục nghìn người dân Iran đã bắt đầu trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ và từ Afghanistan, sau khi đi lánh nạn do xung đột bùng phát cuối tháng 2. Sự dịch chuyển quy mô lớn này làm gia tăng nhu cầu về các dịch vụ cơ bản.



Trước tình hình này, chính quyền Iran, với sự hỗ trợ của IRCS, tiếp tục triển khai các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, chăm sóc y tế khẩn cấp và cung cấp nơi trú ẩn tạm thời.

Các cơ quan của Liên hợp quốc như Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Cao ủy Liên hợp quốcvề người tị nạn (UNHCR) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đang phối hợp với các đối tác để hỗ trợ về lương thực, y tế, nước sạch, giáo dục…



Tại Liban, Bộ Y tế nước này cho biết có 1.094 người thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương, trong khi hơn 1 triệu người phải rời bỏ nơi ở.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận hàng chục vụ việc ảnh hưởng đến nhân viên và cơ sở y tế, khiến nhiều trung tâm chăm sóc sức khỏe và bệnh viện phải đóng cửa hoặc bị hư hại.



Trong khi đó, tại Dải Gaza, mưa lớn đã gây thiệt hại đối với nơi trú ẩn của người dân di dời, với ít nhất 120 gia đình bị ảnh hưởng do lều trại bị ngập hoặc hư hỏng.

Hoạt động cứu trợ tiếp tục gặp khó khăn do hạn chế trong việc đưa hàng hóa thiết yếu vào khu vực và gián đoạn chuỗi cung ứng.



Liên hợp quốc cũng bày tỏ quan ngại về an toàn của dân thường và các cơ sở dân sự trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn tiếp diễn, đồng thời kêu gọi tăng cường các biện pháp bảo vệ người dân và bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc nhân đạo./.

Mỹ thúc đẩy kế hoạch hòa bình tại Dải Gaza Đặc phái viên về Dải Gaza trong sáng kiến “Hội đồng Hòa bình” của Tổng thống Trump đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gây sức ép với Hamas nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn bền vững.