Mỹ thúc đẩy kế hoạch hòa bình tại Dải Gaza

Ngày 24/3, đặc phái viên về Dải Gaza trong sáng kiến “Hội đồng Hòa bình” của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gây sức ép để Phong trào Hồi giáo Hamas nhanh chóng giải giáp, coi đây là điều kiện then chốt nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn bền vững sau hơn 2 năm xung đột.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đặc phái viên Nickolay Mladenov nhấn mạnh các quốc gia thành viên cần “sử dụng mọi biện pháp” để thúc đẩy lực lượng Hamas và các phe phái Palestine chấp nhận khuôn khổ hòa bình mà không trì hoãn.

Ông cảnh báo mỗi giờ, mỗi ngày chậm trễ đều khiến tổn thất nhân đạo gia tăng và làm suy yếu triển vọng đạt được một nền hòa bình lâu dài.



Hồi tháng 10 năm ngoái, Mỹ cùng Qatar và Ai Cập đã thúc đẩy Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn sau hơn 2 năm giao tranh khốc liệt tại Dải Gaza.

Kế hoạch này bước sang giai đoạn hai từ tháng 1 vừa qua, đặt trọng tâm vào việc giải giáp Hamas, đồng thời hướng tới rút dần lực lượng Israel và triển khai một lực lượng quốc tế nhằm ổn định tình hình.



Tuy nhiên, tiến trình này đang gặp nhiều trở ngại. Dù mức độ bạo lực đã giảm so với giai đoạn cao điểm, các cuộc không kích của Israel vẫn xảy ra rải rác, khiến hàng trăm người thiệt mạng kể từ khi có lệnh ngừng bắn.

Trong khi đó, Hamas từ chối giải giáp với lý do các điều kiện hiện tại mang tính áp đặt. Theo ông Mladenov, việc các nhóm vũ trang từ bỏ vũ khí sẽ là bước ngoặt quan trọng, giúp chấm dứt vòng xoáy bạo lực kéo dài nhiều thập kỷ tại Dải Gaza.

Đổi lại, kế hoạch của “Hội đồng Hòa bình” cũng đưa ra cam kết về một chương trình tái thiết và hỗ trợ đầu tư quy mô lớn cho Gaza nếu đạt được thỏa thuận lâu dài.



Xung đột tại Dải Gaza bùng phát sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023, khiến 1.221 người thiệt mạng theo số liệu của Israel. Kể từ đó, chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza đã khiến ít nhất 72.000 người thiệt mạng, theo số liệu của cơ quan y tế tại vùng lãnh thổ này./.

