Xung đột leo thang giữa Israel và Hezbollah gây thương vong lớn tại Liban

Ngày 23/3, Liên hợp quốc đã bày tỏ đặc biệt quan ngại trước tình trạng giao tranh leo thang giữa Israel và lực lượng Hezbollah dọc theo Đường giới tuyến Xanh (Blue Line) phân chia lãnh thổ giữa Israel và Liban, gây nhiều thương vong và khiến dân thường phải di dời.

Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric, cho biết lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) đã báo cáo về các cuộc đấu pháo và không kích dữ dội diễn ra liên tục trong những ngày qua trên toàn khu vực miền Nam Liban, buộc nhiều người phải rời bỏ nhà cửa.

Các cơ quan nhân đạo Liên hợp quốc cho biết hơn 1,2 triệu người - tương đương khoảng 20% dân số Liban, đã phải sơ tán. Trong đó, hơn 130.000 người, bao gồm khoảng 46.000 trẻ em, đang phải tạm trú ở hơn 600 điểm tập trung, phần lớn đã quá tải. Tình hình y tế trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận đã có 64 vụ tấn công nhằm vào các cơ sở y tế, khiến ít nhất 51 người thiệt mạng và 91 người bị thương, gây thêm áp lực lên hệ thống vốn đã mong manh.

Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) thông báo khoảng 370.000 trẻ em nằm trong số phải di dời. Hơn 350 trường học được chuyển đổi thành nơi trú ẩn, làm gián đoạn việc học của khoảng 100.000 học sinh.

Liên hợp quốc cho biết đang phối hợp với Chính phủ Liban mở rộng viện trợ, bao gồm phân phát hàng nghìn vật dụng thiết yếu, nước sạch và nhiên liệu để duy trì các dịch vụ cơ bản. Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo tình hình có thể xấu đi nhanh chóng nếu giao tranh tiếp tục leo thang.

Trên thực địa, chiến sự vẫn tiếp diễn. Các cuộc không kích của Israel đã đánh trúng 7 khu vực ở ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut trong đêm 23 rạng sáng 24/3, đánh dấu đợt tấn công mới nhất vào khu vực được coi là thành trì của lực lượng Hezbollah.

Truyền hình trực tiếp cho thấy các cột khói bốc lên từ khu vực này, trong khi cơ quan thông tấn quốc gia Liban đưa tin đã xảy ra nhiều đợt không kích liên tiếp với tiếng máy bay chiến đấu bay ở tầm thấp trên bầu trời thủ đô. Trước đó, quân đội Israel yêu cầu người dân sơ tán khỏi khu vực mục tiêu.

Quân đội Israel cũng đã xác nhận tấn công “cơ sở hạ tầng của Hezbollah” tại thủ đô Beirut, đồng thời thông báo việc bắt giữ 2 thành viên của lực lượng này trong chiến dịch ở miền Nam Liban.

Theo tuyên bố, các tay súng thuộc đơn vị tinh nhuệ Radwan bị bắt giữ khi đang chuẩn bị phóng tên lửa chống tăng. Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích và triển khai lực lượng trên bộ tới miền Nam Liban kể từ đầu tháng này, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, theo số liệu từ phía Liban. Đáp lại, Hezbollah tuyên bố đã thực hiện hơn 50 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Israel.

Trong diễn biến liên quan, các nguồn tin đáng tin cậy tại Liban tiết lộ với tờ Asharq Al-Awsat rằng Iran đã đưa ra cam kết rõ ràng với giới lãnh đạo Beirut về việc đưa Liban vào mọi thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến giữa Iran với Mỹ và Israel.

Thông tin trên được các quan chức Liban nắm được qua các kênh phi ngoại giao. Phía Liban lo ngại rằng, khi xung đột kết thúc, Israel sẽ tập trung toàn bộ chú ý vào mặt trận Liban. Các cuộc diễn tập gần đây của quân đội Israel cũng cho thấy Tel Aviv có thể đang lên kế hoạch tiến hành các chiến dịch quy mô lớn hơn vào Liban./.

