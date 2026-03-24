Xung đột tại Trung Đông: Israel siết chặt hoạt động hàng không

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, các hãng hàng không Israel buộc phải quyết định điểm đến nào và hành khách nào được ưu tiên, đồng thời chuyển hướng nhiều chuyến bay sang Taba (Ai Cập) và Aqaba (Jordan).



Trong bối cảnh các cuộc xung đột giữa Israel với Iran và lực lượng Hezbollah ở Liban vẫn leo thang nguy hiểm, sân bay Ben Gurion trong tuần này đã chuyển sang chế độ hoạt động hạn chế, làm dấy lên lo ngại về khả năng Israel duy trì vận tải hành khách bằng đường hàng không trong thời chiến.

Quyết định giới hạn chỉ 50 hành khách cho mỗi chuyến bay xuất cảnh - thay vì quy định trước đó cho phép lấp đầy 50% đối với máy bay thân rộng - khiến nhiều đường bay trở nên không còn khả thi về mặt kinh tế.



Trên thực tế, tác động đã thấy rõ. Các hãng hàng không Israel đang phải xử lý việc hủy hàng chục nghìn vé, trong khi hành khách gần như không nhận được câu trả lời rõ ràng.

Trong bối cảnh bất ổn, các hãng buộc phải xác định thứ tự ưu tiên về điểm đến cũng như lựa chọn hành khách nào được lên những chuyến bay ít ỏi còn lại.

Bên cạnh đó, kể từ khi các chuyến bay rời Israel được nối lại vào đầu tháng này, hơn 50.000 công dân Israel đã ra nước ngoài. Tuy nhiên, dù quy định của chính phủ yêu cầu họ phải cam kết ở lại nước ngoài ít nhất 30 ngày, trên thực tế việc này không phải lúc nào cũng được tuân thủ nghiêm ngặt.



Hãng hàng không El Al sẽ tập trung khai thác các đường bay đến một số điểm đến lớn, đồng thời cắt giảm các tuyến du lịch. Các chặng bay được duy trì bao gồm Tel Aviv – New York, Miami, Los Angeles (Mỹ), London (Anh), Paris (Pháp), Rome (Italy) và Athens (Hy Lạp), những tuyến được xem là thiết yếu cho hoạt động kinh doanh cũng như kết nối với cộng đồng Do Thái và người Israel ở nước ngoài.

Các chuyến bay tới châu Á và các điểm nghỉ dưỡng sẽ bị tạm dừng. Hãng cũng không mở bán vé mới mà sẽ sắp xếp lại hành khách hiện có theo mức độ ưu tiên và nhu cầu, bao gồm cả các trường hợp nhân đạo.



Hãng hàng không Israir dự kiến tiếp tục khai thác các chuyến bay từ sân bay Ben Gurion theo hạn chế của Bộ Giao thông, đồng thời vận hành thêm các chuyến bay từ Taba tùy theo nhu cầu.

Trong khi đó, hãng hàng không Arkia có kế hoạch chuyển phần lớn hoạt động sang Taba và Aqaba. Trong thông báo chính thức, Arkia cho biết các hạn chế hiện tại không cho phép vận hành bình thường và hãng không muốn rơi vào tình huống phải lựa chọn giữa các hành khách đã mua vé.

Để tránh việc từ chối hành khách một cách tùy tiện, Arkia quyết định chuyển phần lớn hoạt động sang các sân bay tại Aqaba và Taba, ngoại trừ một số chuyến bay hạn chế đến Athens và Larnaca (CH Cyprus) vẫn xuất phát từ Ben Gurion.

Các chuyến bay đường dài tới Bangkok (Thái Lan), Hà Nội (Việt Nam) và Mỹ sẽ khởi hành từ Aqaba mà không bị giới hạn số lượng hành khách.



Trong khi đó, hãng hàng không Cathay Pacific của Hong Kong (Trung Quốc) ngày 24/3 cho biết tiếp tục đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Dubai ở Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và Riyadh ở Saudi Arabia đến hết ngày 31/5.

Cathay Pacific đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẽ phản ứng linh hoạt. Những hành khách bị ảnh hưởng đã được thông báo và những người có nhu cầu thay đổi chuyến bay đến hoặc đi từ Trung Đông sẽ không phải chịu phí đặt lại vé, đổi lộ trình hoặc phí hoàn tiền. Trước đó, Cathay Pacific hủy toàn bộ chuyến bay đến Dubai và Riyadh trong tháng 3 và tháng 4.



Tuy nhiên, Cathay Pacific sẽ tăng cường các chuyến bay giữa Hong Kong với Paris (Pháp) và Zurich (Thụy Sĩ) nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại đến châu Âu tăng cao.

Hãng cũng đã bổ sung thêm các tuyến bay đến London trong tháng này, đồng thời ghi nhận sự gia tăng nhu cầu chung từ các khu vực khác do hành khách đang tìm kiếm những lựa chọn thay thế cho các lộ trình vốn phụ thuộc nhiều vào các trung tâm trung chuyển tại Trung Đông.

Do giá dầu tăng vọt vì xung đột, trong tháng này, Cathay Pacific cũng đã tăng gấp đôi mức phụ phí nhiên liệu đối với hầu hết các chặng bay của hãng./.

