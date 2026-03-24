Jerusalem trúng tên lửa, Israel tăng cường tấn công Iran

Rạng sáng 24/3, một tiếng nổ lớn đã vang lên trên không phận Jerusalem khi quân đội Israel điều động các đội tìm kiếm và cứu nạn tới một tòa nhà bị hư hại sau 2 đợt bắn tên lửa của Iran.

Quân đội Israel cho biết các tên lửa chủ yếu nhắm vào khu vực miền Bắc và phía Israel đang “nỗ lực đánh chặn các mối đe dọa.”

Các vụ phóng tên lửa diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang tiến hành đàm phán với một quan chức giấu tên của Iran, thông tin đã bị Tehran bác bỏ ngay sau đó.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo ông đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Trump về tình hình chiến sự và việc đi tới thỏa thuận đàm phán có thể bảo vệ các lợi ích của Israel.

Trước đó, ngày 23/3, quân đội Israel thông báo đã tấn công một địa điểm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở thủ đô Tehran, nơi được cho là đang sử dụng làm căn cứ chỉ huy các tiểu đoàn thuộc lực lượng bán quân sự Basij.

Phía Israel nêu rõ cuộc tấn công là "một phần của giai đoạn tác chiến hiện tại nhằm làm suy yếu hơn nữa các hệ thống cốt lõi và năng lực an ninh của Iran."

Cũng trong ngày 23/3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã phá hủy hoặc vô hiệu hóa khoảng 330 trong tổng số 470 bệ phóng tên lửa đạn đạo ước tính của Iran.

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn thông báo của quân đội Israel cho biết hơn một nửa số bệ phóng đã bị phá hủy trong các cuộc không kích. Số còn lại được cho là không còn khả năng hoạt động sau khi Không quân Israel tấn công các lối vào của những cơ sở ngầm cất giữ các bệ phóng này.

IDF nêu rõ Không quân Israel đang tiếp tục truy tìm khoảng 150 bệ phóng còn lại nhằm giảm thiểu các đợt tấn công tên lửa của Iran.

Theo một số nguồn tin, số lượng các vụ phóng tên lửa của Iran trong những ngày gần đây đã giảm xuống còn khoảng 10 quả/ngày, giảm mạnh so với khoảng 90 quả trong ngày xung đột đầu tiên./.

