Đề xuất 200 tỷ USD của Mỹ: Gia tăng sức ép hay mạo hiểm chiến lược?

Chính quyền Tổng thống Trump đề xuất ngân sách 200 tỷ USD cho chiến dịch quân sự tại Iran, phản ánh nguy cơ leo thang xung đột và gây tranh cãi về chiến lược quân sự của Mỹ.

Dương Linh
Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa đề xuất Quốc hội Mỹ phê duyệt gói ngân sách bổ sung 200 tỷ USD nhằm phục vụ chiến dịch quân sự tại Iran, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Theo Nhà Trắng, khoản chi này nhằm tái thiết lập kho dự trữ đạn dược và tăng cường năng lực quốc phòng sau thời gian dài hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Tuy nhiên, đề xuất này cũng làm dấy lên tranh cãi trong nội bộ nước Mỹ về nguy cơ gia tăng chi tiêu quốc phòng và tác động tới nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang chuẩn bị bước vào kỳ bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới./.

