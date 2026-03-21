Thế giới

Châu Mỹ

Mỹ tuyên bố làm suy yếu khả năng kiểm soát Eo biển Hormuz của Iran

Quân đội Mỹ cho hay khả năng đe dọa tự do hàng hải trong và xung quanh Eo biển Hormuz của Iran đã bị suy yếu, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở này.

Hương Thủy
Tàu thương mại thả neo ngoài khơi Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, do gián đoạn hoạt động vận tải ở eo biển Hormuz, ngày 2/3/2026. (Ảnh: AA/TTXVN)
Quân đội Mỹ ngày 21/3 tuyên bố đã làm suy yếu đáng kể khả năng đe dọa hoạt động hàng hải tại Eo biển Hormuz của Iran, sau khi thực hiện các cuộc không kích chính xác vào một cơ sở hạ tầng trọng yếu dọc bờ biển nước này hồi đầu tuần.

Trong một video phát trên nền tảng mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận quân đội nước này đã thả nhiều quả bom hạng nặng xuống một cơ sở ngầm của Iran.

Cơ sở này được cho là kho chứa các thiết bị quân sự quan trọng, bao gồm tên lửa hành trình chống hạm và các bệ phóng tên lửa di động. Ngoài kho ngầm, quân đội Mỹ còn phá hủy nhiều trạm hỗ trợ tình báo và các trạm tiếp sóng radar tên lửa mà Iran sử dụng để giám sát hoạt động của tàu thuyền trên biển.

Phía quân đội Mỹ cho hay khả năng đe dọa tự do hàng hải trong và xung quanh Eo biển Hormuz của Iran đã bị suy yếu, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở này.

Eo biển Hormuz là tuyến đường thủy trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới. Tuyến đường biển quan trọng này đã bị đình trệ hoạt động kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát ba tuần trước.

Mặc dù Mỹ đã triển khai nhiều nỗ lực để khơi thông tuyến đường này, tình trạng phong tỏa vẫn kéo dài và đẩy giá dầu Brent tăng hơn 50% trong tháng qua. Hiện giá loại dầu thô tiêu chuẩn này đang giao dịch quanh mức 105 USD/thùng/.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mỹ #tuyên bố #suy yếu #khả năng kiểm soát #Eo biển Hormuz Mỹ
CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

Iran tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz

Phó Chỉ huy lực lượng hải quân thuộc IRGC, ông Mohammad Akbarzadeh, khẳng định Hải quân Iran hiện đã kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz - tuyến đường biển huyết mạch đối với hoạt động vận tải dầu mỏ.

Mỹ đề xuất Hamas giải giáp "không có ngoại lệ"

Đặc phái viên Mladenov cho biết, các bên trung gian đã đạt được một khuôn khổ nhằm thúc đẩy tái thiết Gaza, điều kiện tiên quyết là tất cả nhóm vũ trang phải giải giáp hoàn toàn, không có ngoại lệ.

ALRRM có thể tạo ra một lớp vũ khí mới, kết hợp giữa tốc độ, tầm xa và sức công phá trong một cấu hình nhỏ gọn, mở rộng khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương mà vẫn duy trì ưu thế chiến thuật.

Colombia và Venezuela mong muốn gia nhập Mercosur

Colombia và Venezuela đề nghị gia nhập khối Mercosur, trước đó, Venezuela từng được kết nạp vào Mercosur nhưng bị đình chỉ vào năm 2017 với lý do nước này không tuân theo các tiêu chí của khối.