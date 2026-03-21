Mỹ cho phép tạm thời mua bán dầu thô Iran để bình ổn giá năng lượng

Bộ Tài chính Mỹ ngày 20/3 đã ra thông báo đặc biệt "cho phép" hoạt động mua bán đối với dầu thô và sản phẩm hóa dầu có nguồn gốc từ Iran nếu chúng được xếp lên các tàu chuyên chở trước ngày 20/3 (giờ New York) và việc này sẽ được thực hiện từ nay đến ngày 19/4 tới.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định đây là một biện pháp có mục tiêu cụ thể và ngắn hạn, cho phép giải phóng khoảng 140 triệu thùng dầu đang bị "mắc kẹt" (do các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, nên không thể tiếp tục giao dịch). Tuy nhiên, ông Bessent nhấn mạnh rằng Iran khó có thể tiếp cận bất kỳ khoản thu nào từ các giao dịch này.

Chính sách này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu Brent thế giới đã tăng hơn 50% chỉ trong tháng 3/2025. Cuộc xung đột mà Mỹ và Israel phát động tại Iran từ cuối tháng 2/2026 đã làm giá dầu thô và khí đốt tăng vọt trên toàn thế giới.

Đối với Tổng thống Donald Trump, giá xăng dầu tăng phi mã đang tạo ra áp lực chính trị khổng lồ trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Các nhà phân tích nhận định rằng nếu áp lực lạm phát kéo dài, Đảng Cộng hòa có nguy cơ mất quyền kiểm soát tại Thượng viện và Hạ viện, điều này sẽ cản trở đáng kể chương trình nghị sự của ông Trump trong giai đoạn tới./.

