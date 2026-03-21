Thị trường vàng tuần 16-21/3: Giá vàng trong nước "bốc hơi" 10 triệu đồng/lượng

Tuần giao dịch từ ngày 16 đến 21/3 chứng kiến sự lao dốc mạnh của giá vàng trong nước và thế giới.

Hai yếu tố chính tác động đến giá vàng là triển vọng lãi suất được duy trì ở mức cao và đồng USD lên giá, trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh do xung đột gây lo ngại về lạm phát.

Tính chung cả tuần, giá vàng trong nước đã “bốc hơi” khoảng 10 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới đã giảm 11%, mức giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ năm 1983 và kể từ khi chiến sự nổ ra ở Trung Đông, kim loại quý này đã mất hơn 14% giá trị.

Giá vàng SJC rời xa mốc 180 triệu đồng/lượng

Mở đầu tuần, thị trường vàng trong nước vẫn giữ trạng thái tương đối ổn định, bất chấp những tín hiệu suy yếu từ thị trường quốc tế. Cụ thể, vào lúc 8h35 phút sáng 16/3, giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 179,6-182,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), gần như không thay đổi so với cuối tuần trước.

Trong khi đó, giá bạc tiếp tục xu hướng giảm, lùi về mức 2,974-3,066 triệu đồng/lượng. Trái ngược với sự “án binh bất động” trong nước, thị trường quốc tế đã sớm phát đi tín hiệu tiêu cực khi giá vàng chính thức rơi xuống dưới ngưỡng tâm lý 5.000 USD/ounce.

Trong phiên sáng cùng ngày tại châu Á, giá vàng giao ngay giảm 0,7% xuống còn 4.986,34 USD/ounce.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự gia tăng mạnh của giá dầu thô sau các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng tại Trung Đông, đẩy giá dầu lên sát mốc 100 USD/thùng.

Sang ngày 17/3, thị trường trong nước bắt đầu phản ứng với xu hướng giảm của thế giới. Giá vàng SJC được điều chỉnh giảm nhẹ 500.000 đồng/lượng, duy trì quanh mức 179,6-182,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục suy yếu, với giá giao ngay giảm xuống 4.993,42 USD/ounce, phản ánh áp lực từ kỳ vọng lãi suất cao kéo dài.

Vàng miếng SJC. (Nguồn: TTXVN)

Đến ngày 18/3, thị trường bước vào trạng thái giằng co khi giới đầu tư chờ đợi quyết định chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giá vàng trong nước gần như đi ngang, dao động quanh 180-183 triệu đồng/lượng, trong khi giá bạc giảm nhẹ.

Trên thị trường thế giới, giá vàng dao động quanh ngưỡng 5.000 USD/ounce, cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư trước các yếu tố bất định.

Bước ngoặt của tuần xuất hiện vào ngày 19/3 khi thị trường đồng loạt giảm mạnh sau quyết định của Fed. Dù giữ nguyên lãi suất như dự báo, Fed không đưa ra tín hiệu rõ ràng về thời điểm cắt giảm trong tương lai, khiến tâm lý thị trường trở nên tiêu cực.

Ngay trong phiên sáng, giá vàng SJC giảm tới 4,6 triệu đồng/lượng, xuống còn 175,4-178,4 triệu đồng/lượng. Giá bạc cũng giảm sâu về mức 2,875-2,964 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay giảm mạnh 2,9% xuống còn 4.860,21 USD/ounce và tiếp tục xu hướng đi xuống trong phiên châu Á.

Áp lực bán tháo gia tăng khi dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy lạm phát vẫn ở mức cao, củng cố quan điểm rằng chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ kéo dài.

Đà giảm tiếp tục kéo dài sang ngày 20/3. Giá vàng trong nước giảm thêm 1,2 triệu đồng/lượng, xuống còn 171,3-174,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng ghi nhận phiên giảm thứ bảy liên tiếp, rơi xuống 4.612,21 USD/ounce - mức thấp nhất trong hơn một tháng.Nguyên nhân chính vẫn đến từ cú sốc năng lượng khi giá dầu Brent vượt 110 USD/thùng sau các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng tại Trung Đông.

Diễn biến này làm gia tăng lo ngại lạm phát và buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Sang phiên cuối tuần 21/3, giá kim loại quý trong nước tiếp tục bỏ xa mốc 180 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC thời điểm 9h45 phút sáng 21/3 được niêm yết ở mức 168-171 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 5,1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Tính chung cả tuần, kim loại quý này đã "bốc hơi" 10 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới giảm hơn 2% trong phiên giao dịch đêm 20/3 (theo giờ Việt Nam), xuống dưới mức 4.500 USD/ounce lần đầu tiên kể từ đầu tháng 2/2026, khi xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro kinh tế vĩ mô.

Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn giao dịch Comex New York giảm 2,39% xuống 4.494 USD/ounce.Trong bối cảnh xung đột, giá năng lượng tăng mạnh đã gây lo ngại về lạm phát, đồng thời củng cố kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương lớn sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Trước cú sốc năng lượng, nhiều ngân hàng trung ương tại các nền kinh tế phát triển đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong tuần này, đồng thời phát tín hiệu sẵn sàng hành động nếu áp lực lạm phát gia tăng.

Lãi suất duy trì ở mức cao khiến vàng trở nên kém hấp dẫn.

Vàng vẫn đối mặt với rủi ro giảm sâu hơn trong ngắn hạn

Theo các chuyên gia, nguyên nhân cốt lõi khiến giá vàng lao dốc trong tuần qua đến từ sự kết hợp của ba yếu tố chính: giá năng lượng tăng mạnh, áp lực lạm phát gia tăng và kỳ vọng duy trì lãi suất cao.

Chiến sự tại Trung Đông đang làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ toàn cầu, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng và gây lo ngại về một cuộc xung đột kéo dài. Nhưng vàng, thường được coi là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ kinh tế bất ổn, đã giảm mạnh.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đó là do giá năng lượng tăng vọt gây sức ép lạm phát đang khiến các ngân hàng trung ương trên toàn cầu phải xem xét lại triển vọng về lãi suất. Điều đó có ảnh hưởng rất lớn đến vàng.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa qua đã quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp thứ hai liên tiếp. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch đang dự đoán sẽ không có thêm đợt cắt giảm lãi suất nào trong năm nay. Điều này đẩy lợi suất trái phiếu tăng lên, từ đó làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng.

Bên cạnh đó, không chỉ Fed, những lo ngại về lạm phát đang thúc đẩy các ngân hàng trung ương của các nước khác giữ lãi suất ổn định. Diễn biến của đồng USD là một yếu tố quan trọng khác chi phối giá vàng.

Bất ổn địa chính trị tại Trung Đông cũng đã thúc đẩy sự phục hồi của đồng USD, khiến các nhà đầu tư đánh giá lại lượng vàng nắm giữ của họ. Đồng bạc xanh đã phục hồi trong tháng này, khiến vàng được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Chỉ số USD đã tăng gần 2% kể từ khi chiến sự nổ ra, chấm dứt đà giảm kéo dài nhiều tháng. Nhu cầu tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn, lo ngại về lạm phát và triển vọng lãi suất cao hơn đều đã đẩy giá trị đồng USD tăng lên.

Đây là một tín hiệu khác từ thị trường cho thấy các nhà giao dịch đang lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể gây gián đoạn nền kinh tế toàn cầu.

Các nhà chiến lược tại ngân hàng ING của Hà Lan cho biết một số nhà đầu tư đang bán vàng để huy động tiền mặt hoặc tái cân bằng danh mục đầu tư. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích vẫn lạc quan về triển vọng của vàng, khi sự phục hồi của đồng USD có thể suy yếu và bất ổn địa chính trị đang lan rộng.

Theo các chuyên gia, trong ngắn hạn, giá vàng vẫn đối mặt với nhiều rủi ro giảm sâu hơn nếu đồng USD tiếp tục duy trì sức mạnh và lãi suất chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Chuyên gia chiến lược hàng hóa Daniel Ghali tại TD Securities nhận định rằng giá vàng vẫn đối mặt với rủi ro giảm sâu hơn trong ngắn hạn, khi thị trường còn dư địa để điều chỉnh và tâm lý nhà đầu tư đang nghiêng về xu hướng phòng thủ. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng xu hướng tăng dài hạn của vàng chưa bị phá vỡ hoàn toàn./.

