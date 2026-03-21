Các nhà máy lọc dầu châu Á xem xét nối lại mua hàng của Iran

Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ có kế hoạch nối lại việc mua dầu thô của Iran, trong khi các nhà máy lọc dầu khác ở châu Á đang xem xét động thái tương tự, sau khi Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt năng lượng.

Ba nguồn tin từ các nhà máy lọc dầu Ấn Độ cho biết họ sẽ mua dầu của Iran và đang chờ chỉ đạo của chính phủ cũng như việc Mỹ làm rõ các chi tiết như điều khoản thanh toán.

Các nhà máy lọc dầu ở Ấn Độ, quốc gia có lượng dự trữ dầu thô thấp hơn nhiều so với các nước nhập khẩu dầu lớn khác ở châu Á, đã nhanh chóng đặt mua dầu của Nga sau khi Mỹ tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt gần đây. Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu khác ở châu Á đang xem xét việc này.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/3 đã ban hành lệnh miễn trừ trừng phạt 30 ngày đối với các chuyến tàu chở dầu của Iran đang chờ giao hàng.

Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài, việc miễn trừ áp dụng cho mọi tàu, bao gồm cả tàu chở dầu bị trừng phạt, áp dụng đến ngày 19/4. Đây là lần thứ ba Mỹ tạm thời miễn trừ lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ kể từ khi chiến sự nổ ra.

Ông Emmanuel Belostrino, quản lý cấp cao về dữ liệu thị trường dầu thô của công ty phân tích dữ liệu hàng hóa toàn cầu Kpler, cho biết khoảng 170 triệu thùng dầu thô của Iran đang ở trên biển, trên các tàu rải rác từ vùng Vịnh đến vùng biển gần Trung Quốc.

Trong khi đó, công ty tư vấn nghiên cứu năng lượng và vĩ mô Energy Aspects ngày 19/3 ước tính con số này vào khoảng 130-140 triệu thùng.

Châu Á nhập khẩu khoảng 60% nhu cầu dầu thô từ Trung Đông và việc eo biển Hormuz gần như đóng cửa trong tháng này đang buộc các nhà máy lọc dầu trong khu vực phải hoạt động ở công suất thấp hơn và cắt giảm xuất khẩu nhiên liệu./.

